房市變黑市？中國深圳房仲用「榴槤、香蕉」標房價

一顆蘋果20元、一根香蕉10元，兩個蘋果加兩根香蕉要多少錢？像這樣的問題常會出現在小學課本當中，不過現在類似的情形卻出現在了中國深圳的房屋價格上頭。近日深圳有房仲業者用榴槤和香蕉圖案來標價，「一顆榴槤一千萬、一根香蕉一百萬」代表豪宅的價格，引發熱議，當地監管部門介入，要求業者停業整頓一週。





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綜合中媒報導，中國深圳在2月時推出新規定，要求房仲業者只能以官方公布的中古屋成交參考價賣房，掛牌價不能超過參考價。但是當時官方公布的參考價格和先前房子實際成交價相差甚遠，參考價通常只有成交價的大約70%，部分豪宅的差距可能還會差更多，導致實施3個多月來，深圳中古屋的掛牌價與成交價呈現不透明狀態。





深圳有房仲業者為了規避中古屋成交參考價的監管，就用水果來當暗號。近來微博上流傳著一張水果房價表，上頭就用了榴槤和香蕉，來標示「紅樹西岸」以及「瑧灣匯」兩個豪宅社區的房價。紅樹西岸117坪的房子，掛牌價用了2個榴槤3個香蕉來代替，而一顆榴槤代表一千萬，一根香蕉則是代表一百萬，在紅樹西岸117坪的房子的掛牌價就是2千3百萬元人民幣。





這張「水果房價表」在微博上引發熱議，有網友紛紛表示「榴槤比香蕉還貴」、「又多了一種暗號計算單位」，不過也有人認為「要制止這樣的風氣」。對此，中國深圳市南山區住房和建設局相關負責人表示，深圳市房地產仲介協會已經根據規定，將涉事房仲業者以及相關人員做行為不良紀錄處理，並且從25日開始，業者停業整頓一週。並且通報轄區各仲介引以為戒，嚴格執行二手住房成交參考價格，不得違規推廣。



