高雄今爆增14例確診 陳其邁：即日停止非同住者社交聚會
新冠肺炎（COVID-19）疫情全台升溫，高雄市今（27）日一口氣新增14例確診個案，，連日累計本土個案44例，高雄市長陳其邁表示，14個確診個案其中4個零星個案與屏東有關，已掌握感染源，並已擴大匡列、採驗另10例分屬2個群聚感染，是兩個麻將間。對此，陳其邁也宣布自即日起家庭內室內非同住者社交聚會一律停止，舉凡麻將、撲克牌等桌遊通通不行。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-27 16:59:08
陳其邁表示，打麻將這個風險實在太大了，面對面打麻將每個人都中，回去又傳給家裡面所有的人，才會祭出該項禁令，同時也希望大家都忍耐點，認為打麻將以後還有很多機會，萬一確診又會傳給家人，所以再三拜託高雄市民，盡量都是自己的人，不要跟外面的人群聚喝酒打牌，「 這實在是太危險了」。
陳其邁也說，目前已請高雄市所有警察局，除了八大場所以外，也特別針對民間流動賭場嚴格加強取締，也希望高雄民眾都能有所警覺，不斷叮嚀提醒大家，「病毒在密閉空間，面對面接觸，沒有保持社交距離，沒有戴口罩，非常危險」 ，最後也說下重話，「被我查到，我絕對不客氣」。
衛生局長黃志中也表示，華航確實有規劃辦理人員複訓課程，在桃園華航園區，需要參加2天1夜的複訓，高市府已明確表達立場因此這部分已取消。
其中11例新增個案，則是案5888的牌間群聚專案，衛生局簡任技正潘炤穎指出，案5888至案5889，這是一起經過聚賭的過程傳播到家庭群聚，影響所及除了賭場內所有人包含家庭也受到群聚感染。賭場在瑞竹街，案5888擴大調查，除了其父親確診外，母親也確診，另外其按摩店同事也染疫；而案5888牌友也已經確診(案6653)，進而傳染給其3名家人。
另外，案6362為60多歲女性，20日出現症狀後確診，23日安排檢驗後於25日確診，曾經前往大社果菜市場；而其感染為為其親屬(案6253)，案6253為一名新北個案，於8日搭高鐵1655車次1號車廂南下探視，因而導致其親屬(案6362)染疫，該確診者曾於8日在大社區吃火鍋、到7-11購物。而案6364是20多歲男性，曾經有萬華旅遊史，於22日出現呼吸道腹瀉狀況，26日確診目前健康狀況無虞，曾經前往旗山區某水果行。
目前牌間已經有4個人染疫，同時又再傳染給2個家庭6個家人，該起群聚目前高雄市衛生局已經匡列三圈，總計427人進行採檢，目前已經有13人一採陽性，目前仍再持續當中，還將持續擴大疫調中，不排除匡列人數將高達500多人。
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