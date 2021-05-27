旱情未解屏東高樹截水 大樹區農民怒嗆高樹不給一滴水
高雄山區本周一、二兩日大雨，意外引發高屏搶水大戰。屏東縣高樹鄉農民仰賴濁口溪水源灌溉，高雄市也盼溪水挹注民生用水；高雄市長陳其邁23日晚間更是到現場指示相關單位開挖土堤分水引流入高屏溪，引來高樹農民不滿。農民「固田水」成為每天的必要工作，高雄農民憤怒深夜搶水日子很苦，屏東高樹築土提截水作灌溉，竟然不給高雄大樹農民一滴水解渴。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-27 16:01:51
水情嚴峻，天氣又炎熱，農民看天吃飯，雨水終於落下來，就在高雄市境內的茂林區濁口溪，豈料濁口溪竟然遭人築土堤截水引流灌溉屏東高樹農田，下游高雄大樹區農民一滴水都等不到。高雄市長陳其邁接獲農民陳情23日夜晚率隊將農田水利署屏東管理處在濁口溪設置的灌溉取水渠道挖出部分缺口，成兩道水流，一部分流往屏東高樹，一部分引水入荖濃溪以增加高屏溪攔河堰取水量紓解高雄市吃緊的民生與農業用水（因乾旱目前南下沿岸期盼溪水灌溉，美濃、旗山、大樹及大寮等區域農作物，包含香蕉、芭樂、玉荷包、苦瓜及稻米，都需要靠高屏溪水源挹注）。 此舉也讓大樹區的農民大聲叫好，大樹區農會總幹事歐幸娟表示：高雄荔枝種植面積約3,088公頃，集中在大樹旗山區等地，今年遇上乾旱氣候異常，重挫產量，像高雄大樹有荔枝園花開了，因為缺少水源造成落果，，政府已經啟動災害救助。我們自己水源也嚴重缺乏，好不容易前2天大雨下在高雄市境內的茂林集水區，但是卻沒有半點雨水流下來。
歐幸娟指出，現在大樹玉荷包正值收獲之際，大樹區農民引頸期盼天降甘霖，讓大樹玉荷包能夠吸收雨水，增添玉荷包果實的飽滿度，未料，濁口溪的水流遭屏東土堤攔截灌溉高樹農民的農田，大樹區農民竟等不到上游流水的灌溉，高雄市農民沒有辦法引用灌溉，還讓市長陳其邁半夜帶隊去拆土堤，針對屏東高樹農民的指控，深感憤怒。