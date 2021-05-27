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疫情持續加自掃門前雪　COVAX全球疫苗分配計畫跳票

▲由於疫情持續延燒，加上富裕國家自掃門前雪的態度，COVAX的分配機制面臨跳票危機，至少92個發展中國家拿不到原本預定時間該抵達的疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於疫情持續延燒，加上富裕國家自掃門前雪的態度，COVAX的分配機制面臨跳票危機，至少92個發展中國家拿不到原本預定時間該抵達的疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-27 15:11:21

由世界衛生組織（World Health Organization, WHO）斥資數十億元成立的「疫苗全球取得機制」(Covax)，原希望能透過全球統籌，讓各地都有公平的機會獲取疫苗，但由於疫情持續延燒，加上富裕國家自掃門前雪的態度，有外媒指出，COVAX的分配機制出現跳票危機，至少92個發展中國家拿不到原本預定時間該抵達的疫苗。

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根據《華爾街日報》26日報導，COVAX計畫原本期望將疫苗送給全球最需要的人，但理想終究與現實有差距，各國出於自保、求生本能，加上全球疫苗本來就供不應求，理想終被擊潰。「全球疫苗與預防注射聯盟」(Gavi Alliance)負責執行COVAX計畫的執行長賽斯•伯克利(Seth Berkley)不得不承認，本打算供應給92個發展中國家新冠疫苗的計畫被迫跳票，在COVAX忙著擬定細節並籌措資金的同時，富國都搶著將疫苗優先輸入到自己的國家：「我確實了解到政治的現實。那些人到頭來只是把錢給了我們，然後說：『想與我們競爭，祝你好運。』」

報導也提到，即便印度擁有全球最大疫苗製造供應商「印度血清研究所」(SII)，也是主要的COVAX疫苗捐贈來源，卻因為4月開始國內本土疫情大爆發，為了讓10幾億印度人優先施打，因而限制疫苗出口，原定5月底運送1億4000萬劑疫苗的計畫也跟著喊停。許多發展中國家只有部分醫護人員施打過第1劑疫苗，卻遲遲等不到施打第2劑的機會，其他一線人員、弱勢族群接種疫苗的希望也逐漸在落空。

儘管已了解政治現實，COVAX官員仍呼籲富國分享自己的疫苗庫存，協助維持供應鏈。美國拜登政府日前宣布，將在6月底前，向海外發送8000萬劑疫苗，其中有部分會用以支援Covax 計畫，歐盟也表示將捐贈1億劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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