屏東can help！1800套抗疫防護箱 捐贈全國醫療院所
為保護全國第一線醫護人員，屏東縣政府協助邱豑慶等三位醫師量產「TAIWAN BOX」抗疫防護箱，首批生產1800套優先供國內醫療院所使用，24日由屏東縣長潘孟安代表捐贈給衛生福利部，把三位醫生無私奉獻化為大愛。1800套「TAIWAN BOX」抗疫防護箱，廠商恩德集團捐贈300套，屏東縣政府加碼認捐1500套，捐贈記者會上並播放縣府協助拍攝教學影片，方便醫護人員參考使用。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-27 21:00:00
為了保護第一線醫護人員於執行插管急救時免於飛沫噴濺風險，及考量許多醫院沒有影像式喉頭插管設備，恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶、花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇、台中曼齡診所黃致遠等3名專科醫師，自掏腰包研發抗疫防護箱，2月初測試完成後，即公開設計圖給各國醫護無償下載使用，迄今已有16、7個國家採用，收到熱烈迴響與感謝。
別看抗疫防護箱只有簡單的三片透明塑膠片，最初是方型，但醫師從上方操作檢視病患狀況距離太遠，不易檢查，於是把中間片改良成斜式，沒想到又有上方燈光直射反光的問題，再進一步改造變成弧形。
目前防護箱已正式命名為「TAIWAN BOX」抗疫防護箱，每箱包裝箱上都會貼上由卷卷製造所設計的「台灣屏安」貼紙，以屏東農產（綠）、花卉（黃）、水果（粉紅）為基礎色調，清楚讓大家知道這是來自「TAIWAN PINGTUNG」。
潘孟安表示，「TAIWAN BOX」抗疫防護箱，代表的不只是台灣醫師為全球醫護人員的安全設想，還有屏東與國家隊站在同一陣線的心意，未來順利量產也可以提供給國際間需要的國家，「屏東can help」！
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