中市長春公園公廁「屎」滿為患　議員批三不管

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台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡也表示，面對新冠肺炎疫情的來勢洶洶，所有公共區域的環境衛生維護，本來就應該採取更高標準的清潔SOP，再加上公廁旁的正義街短短兩百公尺內，就有長春及信義兩座福德祠，雖然目前廟內不開放參香，仍有不少地方民眾，會刻意繞到廟門前去行個禮求平安，市府貿然將旁邊的公廁斷水停用，不僅讓周邊的住戶，少了一處可以洗手的地點，同時變相讓車站周邊的遊民，直接到廟亭周邊隨處便溺，造成更多的環境問題。
王姓民眾指出，依據現場浴廁清潔檢查表的記錄顯示，該處最後一次的定期清潔維護，是在本月15日上午，足見環境缺乏清潔維護的時間很久，市府嘴上都喊著防疫優先，但如果連最基本的公園廁所都疏於清理，放任穢物滿地、垃圾堆積，明顯就是造成地方新的髒亂點。不少晨起運動的里民都在抱怨，這樣的公廁就算真有如廁需求，看到這種的公廁慘況，相信也都只能自求多福。
中市建設局指出，全市所屬公園、綠地、廣場、園道等附屬公廁，目前全數正常對外開放營運，並加強廁間清潔、防疫管理及抗旱停供水期間設置水桶補水等作為。目前每天至少清潔3次以上，也適時補充各項所需設備設施；另派員於重點公園加強走動式宣導。
運動局說，5月15日起關閉長春國民運動中心等運動場館，其附屬廁所也已配合中央防疫政策封閉，但封閉後仍有部分民眾擅自進入使用，才造成環境不佳，已立即請長春公園管理單位清潔，並再加強警示封閉。