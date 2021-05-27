COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市長春公園公廁「屎」滿為患　議員批三不管

▲長春公園公廁封閉，但幾乎每一間廁所，依舊被不明人士「上好、上滿」(圖／鄭功進提供2021.5.27)
▲長春公園公廁封閉，但幾乎每一間廁所，依舊被不明人士「上好、上滿」(圖／鄭功進提供2021.5.27)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-27 15:21:22

隨著疫情逐漸升溫又缺水，屬國民運動中心被迫暫停營業，台中市議員鄭功進接獲多位民眾陳情，南區長春國民運動中心室外公園唯一的公共廁所，幾乎每一間廁所，都被「上好、上滿」。因為沒水加上無人管理，除了大量蚊蠅滋生之外，部分便器甚至長蛆、生蟲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭功進強調，防疫視同作戰，全市疫情期間，除了強化消毒作業，針對公共廁所的衛生維護，也不應草率馬虎。依據台中市建設局公園科的最新統計數據，台中市現有公園中，約有175處的公共廁所，截止今日為止，以東南區為例，並沒有其他的公園公廁有封閉的情事，面對地方有公共衛生空間管理維護不當的質疑，如果只是拉上一只封條解決，明顯就是掩耳盜鈴。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡也表示，面對新冠肺炎疫情的來勢洶洶，所有公共區域的環境衛生維護，本來就應該採取更高標準的清潔SOP，再加上公廁旁的正義街短短兩百公尺內，就有長春及信義兩座福德祠，雖然目前廟內不開放參香，仍有不少地方民眾，會刻意繞到廟門前去行個禮求平安，市府貿然將旁邊的公廁斷水停用，不僅讓周邊的住戶，少了一處可以洗手的地點，同時變相讓車站周邊的遊民，直接到廟亭周邊隨處便溺，造成更多的環境問題。

王姓民眾指出，依據現場浴廁清潔檢查表的記錄顯示，該處最後一次的定期清潔維護，是在本月15日上午，足見環境缺乏清潔維護的時間很久，市府嘴上都喊著防疫優先，但如果連最基本的公園廁所都疏於清理，放任穢物滿地、垃圾堆積，明顯就是造成地方新的髒亂點。不少晨起運動的里民都在抱怨，這樣的公廁就算真有如廁需求，看到這種的公廁慘況，相信也都只能自求多福。

中市建設局指出，全市所屬公園、綠地、廣場、園道等附屬公廁，目前全數正常對外開放營運，並加強廁間清潔、防疫管理及抗旱停供水期間設置水桶補水等作為。目前每天至少清潔3次以上，也適時補充各項所需設備設施；另派員於重點公園加強走動式宣導。

運動局說，5月15日起關閉長春國民運動中心等運動場館，其附屬廁所也已配合中央防疫政策封閉，但封閉後仍有部分民眾擅自進入使用，才造成環境不佳，已立即請長春公園管理單位清潔，並再加強警示封閉。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.33%30.67%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.1%46.9%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.46%25.54%
2021-05-24-2021-05-27
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
即時
推薦閱讀