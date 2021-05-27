疫情失控　呂秀蓮要求換掉陳時中、指揮官換成蘇貞昌

本土疫情嚴峻，隨著確診人數與死亡人數攀升，暴露出台灣疫苗短缺問題，前副總統呂秀蓮今（27）發聲明指出，應該立刻撤換防疫中心指揮官陳時中，讓行政院長蘇貞昌接任。還要蔡英文總統應該評估WHO（世界衛生組織）核准列入COVAX之中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打之利弊得失。
記者胡宥心/綜合報導
2021-05-27 15:53:48
針對台灣抗疫瞬間崩壞，呂秀蓮今以「緊急呼籲」發表看法，她強調，以Taiwan Can Help博得國際美譽的蔡英文總統和衛福部長陳時中，自從5月初英國變種病毒侵襲台灣迄今，因應無力，致使確診者與死亡率攀升。疫情如山洪暴發，Taiwan Can Help 頓成Taiwan Needs Help，而昨（26）天AIT處長臨行秋波，親美人士能不打噴嚏？
呂秀蓮說，她曾參與2003年抗煞戰役，眼見去年台灣浪得虛名，當下抗疫崩壞，政府又束手無策，不只人命關天，恐有動搖國本之虞，她緊急呼籲，應該重組指揮中心，陳時中換蘇貞昌，並延攬前副總統陳建仁及抗煞有功諸學者專家成立顧問團，指揮調度全國相關行政人員及資源，共赴國難。
呂秀蓮表示，外交部應向美國嚴正要求，從速撥給台灣適當數量疫苗，以解燃眉之急，否則即日停止含萊克多巴胺之美豬牛進口。
她呼籲蔡英文應從速召集國安單位及抗疫醫藥專家，評估WHO核准列入COVAX之中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打之利弊得失，兼顧人命及國安，事不宜遲。
呂秀蓮說，指揮中心成立以來，每天享有定時全國聯播之特權及1922公益廣告，但除防疫宣導，並未對抗疫所需作相關部署，以致疫情爆發，荒腔走板。尤其最關鍵的疫苗產購，官方說法前後不一，隱晦不明，有無涉及違法失職之處，檢調單位應立即依法就辦，勿枉勿縱。