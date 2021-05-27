COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

十軍團化學兵彰化消毒　市長：漂白水無毒請國人安心

▲陸軍十軍團36化學兵群於彰化扇形車站實施消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍十軍團36化學兵群於彰化扇形車站實施消毒。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-27 16:17:02｜2021-05-27 16:18:04

新冠肺炎疫情本土蔓延，彰化至今（27）日累計確診案例121例，成為中部地區疫情最嚴重地區。陸軍十軍團36化學兵群今明兩天陸續在彰化市區實施防疫消毒，彰化市市長林世賢感謝國軍協助防疫，也強調化學兵消毒的漂白水無毒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林世賢今日上午特別前往36化學兵群集結處，與彰化軍人服務站專員潘道生一同感謝官兵，為配合彰化縣政府的需求，派遣重型消毒車、悍馬車及人員背負式消毒器，不畏天氣炎熱，連日進行消毒作業，針對主要道路、學校周邊及人潮較為聚集場域實施消毒，期能有效防範疫情擴散，保障國人健康安全。

林世賢表示，彰化幅地大，因此特別請官兵前來，與地方政府清潔隊等單位，攜手一同進行消毒工作，他也特別針對假消息闢謠，強調國軍所噴灑的是1：50的稀釋消毒水，籲請國人安心。

36化學兵群指揮官陳國梁上校表示，此刻正值國家防疫關鍵階段，化學兵部隊持續配合地方政府防疫政策及需求，秉持「聞聲救苦、見義勇為」精神執行消毒作業，期許官兵戮力以赴，落實各項防疫作為，做國家人民最堅實後盾。

▲36化學兵群重消車於秀傳醫院前噴灑消毒水。（圖
▲36化學兵群重消車於秀傳醫院前噴灑消毒水。（圖 /軍聞社提供）
▲彰化市市長林世賢感謝國軍官兵為地方消毒。（圖／軍聞社提供）
▲彰化市市長林世賢感謝國軍官兵為地方消毒。（圖／軍聞社提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.33%30.67%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.1%46.9%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.46%25.54%
2021-05-24-2021-05-27
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀