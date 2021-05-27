十軍團化學兵彰化消毒　市長：漂白水無毒請國人安心

新冠肺炎疫情本土蔓延，彰化至今（27）日累計確診案例121例，成為中部地區疫情最嚴重地區。陸軍十軍團36化學兵群今明兩天陸續在彰化市區實施防疫消毒，彰化市市長林世賢感謝國軍協助防疫，也強調化學兵消毒的漂白水無毒。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-27 16:17:02｜2021-05-27 16:18:04
林世賢今日上午特別前往36化學兵群集結處，與彰化軍人服務站專員潘道生一同感謝官兵，為配合彰化縣政府的需求，派遣重型消毒車、悍馬車及人員背負式消毒器，不畏天氣炎熱，連日進行消毒作業，針對主要道路、學校周邊及人潮較為聚集場域實施消毒，期能有效防範疫情擴散，保障國人健康安全。
林世賢表示，彰化幅地大，因此特別請官兵前來，與地方政府清潔隊等單位，攜手一同進行消毒工作，他也特別針對假消息闢謠，強調國軍所噴灑的是1：50的稀釋消毒水，籲請國人安心。
36化學兵群指揮官陳國梁上校表示，此刻正值國家防疫關鍵階段，化學兵部隊持續配合地方政府防疫政策及需求，秉持「聞聲救苦、見義勇為」精神執行消毒作業，期許官兵戮力以赴，落實各項防疫作為，做國家人民最堅實後盾。
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