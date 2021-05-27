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疫情嚴峻！台灣港務公司輔導港區物流業者展現契機

▲台灣港務公司輔導國際商港物流業者展現新契機。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司輔導國際商港物流業者展現新契機。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-05-27 20:00:00

台灣港務公司輔導國際商港物流業者展現新契機，在這個疫情詭譎起伏的時代，台灣醫護守護健康，台灣港務公司也守護港埠業者。台灣港務公司總經理陳劭良表示，台灣港務公司服務的對象，除了海運業外，國際物流業也扮演著不可或缺的角色，而在新冠肺炎COVID-19疫情肆虐下，全球供應鏈益發凸顯其重要性。

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陳劭良指出，台灣位處亞洲航線樞紐位置，港埠後勤關聯產業實力雄厚，一向扮演國際物流重要角色，國際貨幣基金(IMF)甫公布全球經濟展望，預估台灣今(110)年全年經濟成長率可望達到4.7%，而隸屬於陽明海運集團的好好國際物流公司為國際物流標竿業者之一，勢必能持續成為推動台灣經濟成長之堅強後盾。

陳劭良說，好好國際物流公司長期與台灣港務公司維持良好夥伴關係，雙方於2002年及2007年與高雄港合作興建第1期及第2期物流中心，提供超過萬坪之倉儲面積及多元物流服務，並分別於2001年、2008年、2016年成為基隆港、高雄港及台北港自由貿易港區業者，提供報關、保稅倉儲、保稅流通加工加值服務申請及流通加工作業、配送及復運出口之綜合性的第三方物流代表性業者，並於2016年進駐台北港，設立好好立和國際物流公司，專營約2700坪多溫層國際物流中心。

陳劭良強調，台灣港務公司經管之國際商港，亦積極配合提供港區物流業者腹地，供其興建倉儲設施，搭配各國際商港港口區位，便利的聯外交通，自由貿易港區租稅優惠等優勢，提供船舶靠岸裝卸之海運節點，使得港區物流業者得以發展出結合貿易、港埠、運輸一貫化作業，透過物流業者服務各類產業，構成綿密物流網絡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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