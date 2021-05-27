疫情嚴峻！台灣港務公司輔導港區物流業者展現契機

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陳劭良說，好好國際物流公司長期與台灣港務公司維持良好夥伴關係，雙方於2002年及2007年與高雄港合作興建第1期及第2期物流中心，提供超過萬坪之倉儲面積及多元物流服務，並分別於2001年、2008年、2016年成為基隆港、高雄港及台北港自由貿易港區業者，提供報關、保稅倉儲、保稅流通加工加值服務申請及流通加工作業、配送及復運出口之綜合性的第三方物流代表性業者，並於2016年進駐台北港，設立好好立和國際物流公司，專營約2700坪多溫層國際物流中心。
陳劭良強調，台灣港務公司經管之國際商港，亦積極配合提供港區物流業者腹地，供其興建倉儲設施，搭配各國際商港港口區位，便利的聯外交通，自由貿易港區租稅優惠等優勢，提供船舶靠岸裝卸之海運節點，使得港區物流業者得以發展出結合貿易、港埠、運輸一貫化作業，透過物流業者服務各類產業，構成綿密物流網絡。
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