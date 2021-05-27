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政院推「10萬勞工紓困貸款」！民眾搖頭：去年的都沒還完

▲行政院今（27）日召開院會，主持院會的行政院長蘇貞昌敲定國發會提報「紓困4.0」的補助3大原則，並將續推額度最高10萬元的勞工紓困貸款。（示意圖／記者李春台攝，2021.05.14）
▲行政院今（27）日召開院會，主持院會的行政院長蘇貞昌敲定國發會提報「紓困4.0」的補助3大原則，並將續推額度最高10萬元的勞工紓困貸款。（示意圖／記者李春台攝，2021.05.14）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 16:08:20

本土疫情持續延燒，今（27）日行政院也陳報「紓困4.0方案」，包含個人紓困、產業支持等措施，並將續推額度最高10萬元的勞工紓困貸款。不過消息一出卻讓不少民眾直搖頭感嘆「又不是借了就不用還、去年貸的才要開始還」。

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▲行政院會後記者會公布紓困4.0的3大原則。（圖／行政院提供）
▲行政院會後記者會公布紓困4.0的3大原則。（圖／行政院提供）
行政院今日召開院會，主持院會的行政院長蘇貞昌敲定國發會提報「紓困4.0」的補助3大原則，包括個人加快、產業加強、貸款加碼等，而去年紓困曾推出的勞工紓困貸款也重新登場，每人最高可貸10萬元，並給予利息優惠。國發會主委龔明鑫也表示，勞工紓困貸款約有50萬勞工可受惠。

▲針對10萬元勞工紓困貸款重新登場，大多數民眾認為幫助不大。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲針對10萬元勞工紓困貸款重新登場，大多數民眾認為幫助不大。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
消息曝光也引發各界關注，更有人在臉書社團《爆廢公社公開版》發起討論，而大多數民眾卻直搖頭回應「一般勞工因為疫情關係缺錢用了跟政府借，還要利息」、「人民繳稅的錢然後給人民借款然後還要收利息的概念」、「其實算一算利息也是高的可怕，不過是能晚半年再開始還而已，沒什麼用」、「別的國家紓困是發現金，我們紓困是借錢給你」、「以為借了不用還嗎？根本問題還是沒解決」、「辦了會卡你其他信用，包含房貸成數」、「辦今年的還去年的，然後半年後在開始還貸款」、「沒用啊，之前辦的，現在已經在還了，就還在難過，還這個壓力更大」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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