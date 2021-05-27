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曝媽媽害怕疫情哭了　　主播蕭彤雯：你們也會擔心父母嗎

▲蕭彤雯談老年人對疫情的恐懼。（圖／蕭彤雯臉書）
▲蕭彤雯談老年人對疫情的恐懼。（圖／蕭彤雯臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-27 16:44:21

國內疫情嚴峻，今（27日）新增401例本土確診，266例校正回歸及13例死亡個案。前主播蕭彤雯在臉書發文，透露個性焦慮的母親因疫情恐慌到掉淚，甚至吐出「說不定哪天我跟爸爸就突然死了」，她感嘆問網友：「你們也會擔心爸爸媽媽嗎？」

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▲▼蕭彤雯傾訴疫情帶給你我的恐懼。（圖／蕭彤雯臉書）
▲▼蕭彤雯傾訴疫情帶給你我的恐懼。（圖／蕭彤雯臉書）
▲▼蕭彤雯傾訴疫情帶給你我的恐懼。（圖／蕭彤雯臉書）
蕭彤雯表示，疫情升溫，很擔心高齡82歲的爸爸和75歲的媽媽，昨天和媽媽通電話時，對方竟然哭著跟她說：「說不定哪天我跟爸爸就突然死了...」蕭彤雯只好把專家說的防疫事項再講一遍，安慰媽媽待在家就好。

「這波疫情格外讓人看到老人家的脆弱」，蕭彤雯說，爸媽不願意跟她住一起，這段期間都是爸爸出門買吃的解決民生問題，她除了寄送物資，一週也會跑3、4趟送東西過去，但完全不敢靠近他們，「因為我並不知道自己是不是100%安全，也許我有感染，但我沒症狀？」

蕭彤雯無奈問：「你們懂那種恐懼嗎？那種又想照顧他、又怕害了他們的恐懼。」貼文引來許多網友共鳴，「了解明白這種恐懼，對於獨居的慢性病患家人亦同，可是什麼也不能做，也做不了，在此時此刻，很無力感」、「很擔心...每天都要知道父母的身體狀況」、「非常感同身受」！（編輯：楊穎軒）

▲蕭彤雯全文。（圖／蕭彤雯臉書）
▲蕭彤雯全文。（圖／蕭彤雯臉書）
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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