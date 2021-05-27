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墨爾本下令4度封城！聲明警告「避免像台灣一樣」

▲維多利亞州首府墨爾本新增12例新冠肺炎確診案例，維州政府下令封城1週，且特別在聲明中提到台灣。（圖／美聯社／達志影像）
▲維多利亞州首府墨爾本新增12例新冠肺炎確診案例，維州政府下令封城1週，且特別在聲明中提到台灣。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-27 17:10:50｜2021-05-27 17:15:33

澳洲第二大城市、維多利亞州首府墨爾本今（27）日新增12例新冠肺炎（COVID-19）確診案例，當地政府為防止疫情擴散，宣布封城7天，要求民眾避免不要的外出，其中聲明特別提到台灣近期疫情升溫一事，引起關注。

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墨爾本當地約有700萬名居民，據維多利亞州政府官方網站，自今晚11時59分至下週四（6月3日）為止，民眾只能在從事必要工作、就醫、採買生活用品，運動（最多2小時）或是接種新冠疫苗時，才能夠離開住宅。 聲明指出，封城在澳洲各城市達到的防疫效果十分顯著，但令公共衛生專家最擔憂的是印度變種病毒「B1.617.1」傳播的速度。

維多利亞省時隔3個多月再次出現群聚感染，當地衛生部門推測，感染源為一名攜帶印度變種病毒的海外旅客，於本月搭乘飛機抵達墨爾本，確切傳播路徑仍在調查中。當地專家無法追蹤印度變種病毒在海外的傳播速度，但在維多利亞州可以觀察到，其具有傳播能力強又快速的特性，短短24小時內，確診患者就翻了一倍。

維多利亞州官方聲明提到，「我們見識到許多國家在對抗變種病毒的過程中徹底失敗了，像是台灣這樣的地方，在短短的幾天、幾週內確診數量從『+0』或是少量確診，一路暴漲到今日，而台灣正在努力控制疫情。」

維多利亞省下令禁止私人、公開聚會，但拜訪親屬仍在允許的範圍內；學校也必須保持關閉，但幼兒照護以及弱勢家庭子女的照看不會受到限制。超市、食品店、銀行、加油站、藥房等民生必需商店將維持營業，咖啡館、餐館僅能提供外賣，健身房、美容院、夜店等娛樂場所、非必要零售業則必須關閉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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