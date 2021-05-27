墨爾本下令4度封城！聲明警告「避免像台灣一樣」

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維多利亞省時隔3個多月再次出現群聚感染，當地衛生部門推測，感染源為一名攜帶印度變種病毒的海外旅客，於本月搭乘飛機抵達墨爾本，確切傳播路徑仍在調查中。當地專家無法追蹤印度變種病毒在海外的傳播速度，但在維多利亞州可以觀察到，其具有傳播能力強又快速的特性，短短24小時內，確診患者就翻了一倍。
維多利亞州官方聲明提到，「我們見識到許多國家在對抗變種病毒的過程中徹底失敗了，像是台灣這樣的地方，在短短的幾天、幾週內確診數量從『+0』或是少量確診，一路暴漲到今日，而台灣正在努力控制疫情。」
維多利亞省下令禁止私人、公開聚會，但拜訪親屬仍在允許的範圍內；學校也必須保持關閉，但幼兒照護以及弱勢家庭子女的照看不會受到限制。超市、食品店、銀行、加油站、藥房等民生必需商店將維持營業，咖啡館、餐館僅能提供外賣，健身房、美容院、夜店等娛樂場所、非必要零售業則必須關閉。
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