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別再傳假訊息！「4大查核平台」一次看：找出真相很簡單

▲近期台灣疫情相當嚴峻，不少假消息趁機傾巢而出，除了網頁訊息外，通訊軟體更是假消息散布的主要管道。（示意圖／Unsplash）
▲近期台灣疫情相當嚴峻，不少假消息趁機傾巢而出，除了網頁訊息外，通訊軟體更是假消息散布的主要管道。（示意圖／Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 17:50:34｜2021-05-27 17:55:05

近期台灣疫情持續延燒，也因此不少假消息趁機傾巢而出，若民眾不慎轉傳，更有可能面臨刑責與最高3百萬的罰款！除了網頁訊息外，通訊軟體更是假消息散布的主要管道，而在台灣擁有最多使用者的通訊軟體Line上也有不少工具與事實核查機器人，能夠幫助民眾查核消息真偽。《NOWnews今日新聞》也整理出各大網路查核平台，使用上十分簡單方便，讓您避免成為假消息的受害者！

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【網路核查平台】

一、mygopen

成立於2015年的MyGoPen，名字取自台語「麥擱騙」諧音，初期在協助長輩不受假消息、假圖片、假影片所騙，目前也已建立LINE的傳送謠言機制，讓民眾可透過加入他們的Line來回報自己看到的假訊息或疑似謠言的文章。

▲成立於2015年的MyGoPen，名字取自台語「麥擱騙」諧音，初期在協助長輩不受假消息、假圖片、假影片所騙。（圖／翻攝mygopen官網）
▲成立於2015年的MyGoPen，名字取自台語「麥擱騙」諧音，初期在協助長輩不受假消息、假圖片、假影片所騙。（圖／翻攝mygopen官網）
二、台灣事實核查中心

台灣事實核查中心成立宗旨為「看見真實，才能打造美好的台灣！」，由於台灣新聞專業文化尚屬薄弱，公民傳播素養未臻成熟，加上政治對立嚴重，整個社會往往在重大議題上形成嚴重分裂，對於混淆事實、扭曲人心的假新聞課題，其實比歐美國家更具處理上的迫切性。他們也在去年推出「謠言剋星查小喵」聊天機器人，讓假訊息回報更加便捷。

▲台灣事實核查中心針對假消息的查核十分快速。（圖／翻攝台灣事實核查中心）
▲台灣事實核查中心針對假消息的查核十分快速。（圖／翻攝台灣事實核查中心）
三、CoFacts真的假的

2016年時有一群熱心工程師、設計師和編輯人員，有感許多謠言透過 LINE 散布，不只傳遞錯誤知識或蓄意引導風向，更嚴重造成社會恐慌，因此合力開發 LINE 聊天機器人，提供民眾訊息闢謠功能，且所有程式碼也遵循 g0v 原則，開放共享。另外，除了可在 LINE 加 Cofacts 為好友，轉傳想要查證的訊息，Cofacts官網更設有討論區，讓民眾能加入一同討論闢謠。

▲《CoFacts》網站還設有討論區，讓民眾一起加入事實核查的行列。（圖／翻攝CoFacts真的假的）
▲《CoFacts》網站還設有討論區，讓民眾一起加入事實核查的行列。（圖／翻攝CoFacts真的假的）
四、Line訊息查證

台灣擁有最多使用者的通訊軟體Line與其他事實核查平台合作只要簡單步驟就能將群組內的訊息與各個資料庫對比，立刻揪出假訊息。此外他們也將資料彙整放上官網，供民眾查詢瀏覽。

▲通訊軟體Line設置訊息查證網站，讓民眾能輕鬆用幾個步驟，就查核群組內的各式訊息。（圖／翻攝Line訊息查證官網）
▲通訊軟體Line設置訊息查證網站，讓民眾能輕鬆用幾個步驟，就查核群組內的各式訊息。（圖／翻攝Line訊息查證官網）
▲在群組中發現有可疑訊息，只要按壓後按下分享，對象選擇「Line訊息查證」，就能看見各大核查平台的資料。（圖／NOWnews資料照）
▲在群組中發現有可疑訊息，只要按壓後按下分享，對象選擇「Line訊息查證」，就能看見各大核查平台的資料。（圖／NOWnews資料照）
此外，中央流行疫情指揮中心也強調，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，隨意散布疫情不實訊息，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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