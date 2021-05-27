別再傳假訊息！「4大查核平台」一次看：找出真相很簡單

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一、mygopen
成立於2015年的MyGoPen，名字取自台語「麥擱騙」諧音，初期在協助長輩不受假消息、假圖片、假影片所騙，目前也已建立LINE的傳送謠言機制，讓民眾可透過加入他們的Line來回報自己看到的假訊息或疑似謠言的文章。
二、台灣事實核查中心
台灣事實核查中心成立宗旨為「看見真實，才能打造美好的台灣！」，由於台灣新聞專業文化尚屬薄弱，公民傳播素養未臻成熟，加上政治對立嚴重，整個社會往往在重大議題上形成嚴重分裂，對於混淆事實、扭曲人心的假新聞課題，其實比歐美國家更具處理上的迫切性。他們也在去年推出「謠言剋星查小喵」聊天機器人，讓假訊息回報更加便捷。
三、CoFacts真的假的
2016年時有一群熱心工程師、設計師和編輯人員，有感許多謠言透過 LINE 散布，不只傳遞錯誤知識或蓄意引導風向，更嚴重造成社會恐慌，因此合力開發 LINE 聊天機器人，提供民眾訊息闢謠功能，且所有程式碼也遵循 g0v 原則，開放共享。另外，除了可在 LINE 加 Cofacts 為好友，轉傳想要查證的訊息，Cofacts官網更設有討論區，讓民眾能加入一同討論闢謠。
四、Line訊息查證
台灣擁有最多使用者的通訊軟體Line與其他事實核查平台合作，只要簡單步驟就能將群組內的訊息與各個資料庫對比，立刻揪出假訊息。此外他們也將資料彙整放上官網，供民眾查詢瀏覽。
此外，中央流行疫情指揮中心也強調，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，隨意散布疫情不實訊息，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。