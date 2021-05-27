泰安前進指揮所三度篩檢 附幼群聚感染16人確診　

台中市西屯區泰安國小附設幼兒園群聚感染，今（27）日再增4例確診個案，累計有16人確診。市長盧秀燕表示，泰安附幼前進指揮所經過三天努力，為泰安國小暨附設幼兒園教職員生及家屬，總計426人進行篩檢，及時攔截出16人確診，防堵疫情擴散。唯目前尚有國小部4名學生不願接受採檢，市府表示，再不配合將強制居家隔離。
記者金武鳳/台中報導
2021-05-27 17:35:32
台中市政府今下午召開疫情指揮中心記者會。衛生局長曾梓展表示，今日泰安附幼群聚感染案，今新增4例包括案6346、6347、6351及1例尚未編號。其中，案6346南屯區5歲女童，為泰安附幼教師案5300學生，5月17日出現症狀，24日至泰安國小附幼前進指揮所快篩站採檢確診。案6346的35歲媽媽，為大雅區某公司行政人員，尚未編號，5月24日出現症狀，25日為照顧女兒一同至醫院負壓病房，26日採檢確診。
曾梓展指出，案6347大雅區9歲女童，泰安國小三年級學生，為案5444妹妹、泰安附幼教師案5635女兒，無相關症狀，5月19日停課後皆待在家中，24日經通知列為居家隔離對象並安排採檢確診。案6351西屯區5歲女童，就讀泰安國小附幼，5月24日經通知至泰安國小附幼前進指揮所快篩，25日檢驗確診。
曾梓展表示，泰安附設幼兒園於5月24日爆發群聚感染，盧市長當機立斷，下令成立前進指揮所，第一波先針對幼兒園師生及家長210人進行快篩，並匡列其他接觸者直接進行PCR檢驗。第二波再針對國小部師生及家長246人進行快篩。基於審慎，昨日再進一步PCR檢驗，246人全數陰性。然而，目前尚有國小部4名學生不願接受採檢，市府已要求進行採檢，如不配合則須居家隔離，全面防堵疫情擴散。