新北配給疫苗少於高雄　藍委斥：新北市民「卡細漢」？

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洪孟楷則質疑，人口最多、確診數最多的新北市，僅分配到1.8萬劑疫苗，實在無法理解邏輯是什麼？難道新北市真的「卡細漢」（台語，地位較低之意）？還是因為市長是侯友宜，就有差別待遇？總統蔡英文請別忘記自己現在也還是新北市民、行政院長蘇貞昌更是台北縣老縣長，可以出來面對新北市民嗎？而追根究底，就是總體疫苗數量不夠，還是要再問一次，2月承諾的第一季會有476萬劑疫苗，現在到底在哪裡？
對於疫情指揮中心發言人莊人祥說明，「疫苗分配是依第一至第三類應施打疫苗人數中，未施打人數的6成比例進行估算，而就高雄市第一類應施打族群卻未施打的6成比例，因比新北市多一點所致。」
洪孟楷也主張，現在中南部確診相對少，新北確診已近2500人，對比高雄仍不到百人，如此懸殊的數字比，加以現在全國三級警戒，不更應該要把疫苗用在刀口上？用在嚴重的縣市上。不想扯到政治，但疫情指揮中心的做法真的很難不讓人聯想政治。
洪孟楷因此斥責，（蔡政府）對外拿不到足夠的疫苗、對內分配疫苗又邏輯不通，忙著讓新北市長侯友宜「穿小鞋」，這樣就能夠對付病毒了嗎？給侯友宜穿100隻小鞋，也掩飾不了現在疫苗不足的事實，還是要求民進黨政府，早日拿到足夠國人都能施打的疫苗，早一步拿到、早一步解除警戒，才能回到正常生活。
新聞來源為Newtalk 新頭殼