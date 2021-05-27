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新北配給疫苗少於高雄　藍委斥：新北市民「卡細漢」？

▲新北本土疫情中災區，獲配疫苗數少於高雄，國民黨、新北市立委洪孟楷轟新北市民真的「卡細漢」嗎？（圖／新頭殼）
▲新北本土疫情中災區，獲配疫苗數少於高雄，國民黨、新北市立委洪孟楷轟新北市民真的「卡細漢」嗎？（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-27 21:28:36

本土疫情大爆發，以新北市確診人數突破2000人數量最多、人口數也最多，然而新北獲配給AZ疫苗數量1.8萬劑，但確診人數僅43例的高雄卻分得更多的2.1萬劑，引起外界質疑。儘管中央流行疫情指揮中心作出解釋，國民黨、新北市立委洪孟楷今（27日）仍砲轟，新北市民真的「卡細漢」嗎？真的很難不讓人聯想政治。

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就疫情指揮中心今起將配發至全國各縣市的41萬劑AZ肺炎疫苗，第一階段配送的15萬劑中，台北市分配到2.2萬劑、新北分配到1.8萬劑、桃園分配到1.8萬劑、台中分配到1.75萬劑、台南分配到1.3萬劑、高雄分配到2.1萬劑。

洪孟楷則質疑，人口最多、確診數最多的新北市，僅分配到1.8萬劑疫苗，實在無法理解邏輯是什麼？難道新北市真的「卡細漢」（台語，地位較低之意）？還是因為市長是侯友宜，就有差別待遇？總統蔡英文請別忘記自己現在也還是新北市民、行政院長蘇貞昌更是台北縣老縣長，可以出來面對新北市民嗎？而追根究底，就是總體疫苗數量不夠，還是要再問一次，2月承諾的第一季會有476萬劑疫苗，現在到底在哪裡？

對於疫情指揮中心發言人莊人祥說明，「疫苗分配是依第一至第三類應施打疫苗人數中，未施打人數的6成比例進行估算，而就高雄市第一類應施打族群卻未施打的6成比例，因比新北市多一點所致。」

洪孟楷也主張，現在中南部確診相對少，新北確診已近2500人，對比高雄仍不到百人，如此懸殊的數字比，加以現在全國三級警戒，不更應該要把疫苗用在刀口上？用在嚴重的縣市上。不想扯到政治，但疫情指揮中心的做法真的很難不讓人聯想政治。

洪孟楷因此斥責，（蔡政府）對外拿不到足夠的疫苗、對內分配疫苗又邏輯不通，忙著讓新北市長侯友宜「穿小鞋」，這樣就能夠對付病毒了嗎？給侯友宜穿100隻小鞋，也掩飾不了現在疫苗不足的事實，還是要求民進黨政府，早日拿到足夠國人都能施打的疫苗，早一步拿到、早一步解除警戒，才能回到正常生活。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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