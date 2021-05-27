憂「快樂缺氧」瘋買血氧機？醫揭2癥結點：國際尚無定論

近期國內本土疫情出現多例確診者死亡數，其中部分病例屬於「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）造成的猝死，許多患者看似反應正常，但一量卻發現血氧濃度過低，中央流行疫情指揮中心今（27）更表示，目前已經血氧機列為防疫物資。不過民眾是否需要在家中常備血氧機，北部醫院一名曾姓住院醫師就根據《自然》期刊內文表示，國際醫療之間對於家中是否需要常備血氧機尚未取得共識，更解釋背後2癥結點。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

× ▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

快樂缺氧成隱形殺手 確診者難察覺低血氧

這名曾姓住院醫師根據《自然》期刊上探討快樂缺氧的文章指出，文內提到健康的人平常血氧大多可以維持95%以上。一般肺部受傷的病人會感覺喘，是因為缺氧的同時，還伴隨二氧化碳的濃度過高，刺激腦部的呼吸中樞加快呼吸的速度。

然而，罹患新冠肺炎的病人血中二氧化碳的分壓僅是些微上升，患者深呼吸就能有效將上升的二氧化碳排除，因此儘管身體已經出現血氧濃度偏低，仍然不會感到喘或呼吸困難。

至於為何新冠病毒並不會造成二氧化碳濃度的提升，醫界已經提出許多假說，但尚無定論。其中一個較多人支持的假說是「認為新冠病毒會引發血液凝集」的反應，致使肺部的微血管發生堵塞，造成血流不足、無法有效進行氣體交換。

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

× ▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

家中該常備血氧機？ 醫：國際尚無定論

而一旦缺氧發生必須儘快就醫接受氧氣治療，有些國家會建議民眾自行購買可以居家監測血氧的手環或是血氧機，並建議確診病人如果在家量得血氧低於93%就應該到醫院治療。事實上，國際醫療之間對於「家中是否需要常備血氧機」仍尚未取得共識。

其中爭論之處在於，有一派說法認為血氧機應該在醫師的指導下正確操作、判讀才有意義，也有醫師認為，在大家都害怕到醫院且除非症狀嚴重才願意就醫的環境下，很難說血氧機是促進病人就醫的意願和速度，還是反而延誤了病人就醫的時機。

▲國際醫療之間仍對「家中是否該備有血氧機」尚無定論。（示意圖／取自《Unsplash》）

× ▲國際醫療之間仍對「家中是否該備有血氧機」尚無定論。（示意圖／取自《Unsplash》）

由於快樂缺氧可能成為確診者的隱形殺手，且目前的醫療院所多已滿載。因此建議民眾，儘量減少非必要的外出，並避免群聚，降低感染風險才是根本之道。

此外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也針對國內「快樂缺氧」猝死頻傳表示，目前已經血氧機列為防疫物資，未來考慮將血氧機的監測列為確診者每日症狀評估之一，並會提供血氧機給入住集中檢疫所的確診個案。（編輯：楊智傑）

【本文資料來源由

實證醫學救台灣

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