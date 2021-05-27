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日盛金陸資疑雲　大股東CTL遭重罰2500萬並限期出清持股

▲日盛金大股東陸資疑雲案，金管會5月27日做出處分，除重罰2500萬元之外，更要求1年內出清持股。（圖／NOWnews資料照）
▲日盛金大股東陸資疑雲案，金管會5月27日做出處分，除重罰2500萬元之外，更要求1年內出清持股。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/綜合報導

2021-05-27 18:07:54

針對日盛金大股東香港商建群投資Capital Target Limited（CTL）背後是否涉及陸資疑雲，金管會今（27）日表示，由於多次請CTL提供文件證明所報實質受益人的正確性，但CTL都無法提出實質證據，因此依金控法相關規定對CTL核處新台幣2500萬元罰鍰，並命令CTL1年內處分持有日盛金已發行有表決權股份，就未依規定申報而超過部分無表決權，即19.09%。

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富邦金成功公開收購日盛金，也引發外界質疑日盛金大股東是否涉及陸資。其實，日盛金原本有兩大外資股東包括建群投資（CTL）與日本新生銀行，市場質疑的是CTL背後資金來源可能是中國明天系集團創辦人肖建華，要求金管會清查。金管會也找了建群投資實質受益人陳銘達來談，他主張自己是台灣人而非陸籍，也否認與肖建華有任何關係，並表示建群投資最終受益人除他之外，還有另外2位共同投資人是加拿大的自然人。

不過，金管會認為不能只聽信陳銘達一面之詞，要求他提出最終實質控制權的證據，後來也多次請陳銘達提供相關證據，亦要求與兩位加拿大自然人視訊，陳銘達仍然無法拿出實質證據。

因此，金管會銀行局長莊琇媛今日宣布，經金檢發現CTL實質受益人相關事項有所疑義，外界亦有質疑CTL是否涉及陸資，金管會已多次依規請CTL就投資日盛金控的資金來源與所報實質受益人的關聯、所報實質受益人指派各層董事的相關決策程序及內部授權情形等相關事項提出說明，以確認CTL所報實質受益人的正確性，但CTL仍未能配合提供完整資料，以釐清實質受益人相關疑義，CTL未依金控法第16條第2項規定申報，因此金管會依金控法相關規定，核處新台幣2500萬元罰鍰，未依規定申報而超過部分無表決權命其於1年內處分。

至於此處分案是否影響富邦金收購日盛金？莊琇媛強調「這是兩件事」，這次處分案主要是就CTL是不是陳明達等3人所持有，最終受益人是誰，只是因這是層層組織架構，是不是都是最終實質受益人？是不是都有決策權及資金來源，因這是跨國交易，不論資金及上層股東都在國外，目前無法查到後面最終受益人是不是這3個人，而CTLD提出的資料也無法證明他們就是最終實質受益人。

由於CTL持有日盛金24.9%股權，因此，金管會除重罰CTL 新台幣2500萬罰鍰之外，也要求必須出清應申報未申報的部分，即19.9%股權。至於未出清前，出席股東會這部分持股也不具表決權。莊琇媛強調，為強化對金控有控制權人審核等管理，落實執行金控法股權透明化的監理原則，金控法對金融控股公司之大股東已定有股權持股申報或事先申請核准等規定，大股東應依規定提供正確且完整資料，以履行其法定申報或申請的義務，金管會並會持續檢視大股東是否符合相關規定。

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