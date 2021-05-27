新冠病毒疫苗有哪幾種？一張圖看懂疫苗保護力與副作用差異

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輝瑞-BioNTech疫苗
保護效果
一般成人預防PCR確診新冠病毒SARS-CoV-2（疫苗株或D614G株）保護力為95%。糖尿病或肥胖等健康風險族群，保護力可達89%。目前研究認為，針對英國、南非變種病毒，此重症和死亡率保護力超過95%。
作用原理
m-RNA疫苗技術，運用奈米科技將一小段遺傳密碼注射入體內，讓宿主（人體）製造棘狀蛋白（冠狀病毒用來接合人體細胞表面的蛋白），驅動免疫細統攻擊和記憶這類病毒蛋白，產生針對新冠病毒的免疫力。
施打方式
需施打2次，第1劑與第2劑相隔21天。第一次施打即可提供部份保護力。美國FDA核准施打於於12歲以上對象。
副作用
常見副作用為發冷、頭痛、疼痛、疲倦，極少數案例中會觸發過敏症。注射後15分鐘應注意是否有過敏症狀發生，72小時內若有嚴重呼吸道症狀應尋求醫療協助。
Moderna疫苗
保護效果
預防PCR確診SARS-CoV-2（疫苗株或D614G株），保護力為94.1%。65歲以上保護力為86.4%。已經研究指出，可針對B.1.1.7（英國）、B.1.351（南非）變種病毒提供保護力。
作用原理
m-RNA疫苗技術，將一小段遺傳密碼注射入體內，向宿主（人體）發出指令生成棘狀蛋白，從而刺激免疫系統能識別棘狀蛋白，促使身體產生針對新冠病毒的免疫力。
施打方式
施打2劑，第1劑與第2劑相隔28天
副作用
常見副作用為畏寒、頭痛、疼痛、疲倦，極少數案例中會觸發過敏症。
AstraZeneca 疫苗
保護效果
預防PCR確診SARS-CoV-2（疫苗株或D614G株）保護力為76%，重症保護力為100%。對65歲以上族群有效保護力為85%。
作用原理
腺病毒載體疫苗，利用腺病毒（通常無害或引發普通感冒）將棘狀蛋白的遺傳密碼帶入人體，透過類似特洛伊木馬的原理，讓人體細胞產生棘狀蛋白，並刺激免疫系統生成抗體與記憶細胞。
施打方式
建議接種2劑疫苗，間隔4至12周。目前核准用於18歲以上成人。
副作用
注射部位疼痛、發燒、瘙癢，腫脹、瘀青，極少數患者出現血栓和血小板異常之罕見副作用。
嬌生疫苗
保護效果
預防PCR確診SARS-CoV-2（疫苗株或D614G株）保護力為66.3%，重症保護力為86%。該疫苗可針對B.1.1.7變種病毒提供保護力。
作用原理
腺病毒載體疫苗，利用腺病毒將棘狀蛋白的遺傳密碼帶入人體，透過類似特洛伊木馬的原理，讓人體細胞產生棘狀蛋白，並刺激免疫系統生成抗體與記憶細胞。
施打方式
接種1劑即可，目前可施打於18歲以上成年人，接種2周後開始生成保護力。
副作用
注射處疼痛、發燒、瘙癢，腫脹、瘀青，極少數患者出現罕見凝血障礙和血栓。美國FDA報告指出，與輝瑞和Moderna疫苗相比，嬌生疫苗副作用較輕，且無個案在臨床試驗中出現過敏反應。
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