COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新冠病毒疫苗有哪幾種？一張圖看懂疫苗保護力與副作用差異

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-27 18:00:00

今健康／外電報導

我是廣告 請繼續往下閱讀
新冠病毒蔓延全球，帶來疫苗生產技術的突破性發展。在過去，針對特定傳染病的疫苗研發，動輒需要耗費數年以上的時間。面對新冠病毒造成大規模感染，國際藥廠運用尖端技術，在最短時間內開發出有效疫苗，與過去蛋白質-佐劑疫苗或減活疫苗不同，新冠病毒疫苗多以m-RNA（信使RNA）和腺病毒技術製造而成。

輝瑞-BioNTech疫苗

保護效果

一般成人預防PCR確診新冠病毒SARS-CoV-2（疫苗株或D614G株）保護力為95%。糖尿病或肥胖等健康風險族群，保護力可達89%。目前研究認為，針對英國、南非變種病毒，此重症和死亡率保護力超過95%。

作用原理

m-RNA疫苗技術，運用奈米科技將一小段遺傳密碼注射入體內，讓宿主（人體）製造棘狀蛋白（冠狀病毒用來接合人體細胞表面的蛋白），驅動免疫細統攻擊和記憶這類病毒蛋白，產生針對新冠病毒的免疫力。

施打方式

需施打2次，第1劑與第2劑相隔21天。第一次施打即可提供部份保護力。美國FDA核准施打於於12歲以上對象。

副作用

常見副作用為發冷、頭痛、疼痛、疲倦，極少數案例中會觸發過敏症。注射後15分鐘應注意是否有過敏症狀發生，72小時內若有嚴重呼吸道症狀應尋求醫療協助。



Moderna疫苗

保護效果

預防PCR確診SARS-CoV-2（疫苗株或D614G株），保護力為94.1%。65歲以上保護力為86.4%。已經研究指出，可針對B.1.1.7（英國）、B.1.351（南非）變種病毒提供保護力。

作用原理

m-RNA疫苗技術，將一小段遺傳密碼注射入體內，向宿主（人體）發出指令生成棘狀蛋白，從而刺激免疫系統能識別棘狀蛋白，促使身體產生針對新冠病毒的免疫力。

施打方式

施打2劑，第1劑與第2劑相隔28天

副作用

常見副作用為畏寒、頭痛、疼痛、疲倦，極少數案例中會觸發過敏症。



AstraZeneca 疫苗

保護效果

預防PCR確診SARS-CoV-2（疫苗株或D614G株）保護力為76%，重症保護力為100%。對65歲以上族群有效保護力為85%。

作用原理

腺病毒載體疫苗，利用腺病毒（通常無害或引發普通感冒）將棘狀蛋白的遺傳密碼帶入人體，透過類似特洛伊木馬的原理，讓人體細胞產生棘狀蛋白，並刺激免疫系統生成抗體與記憶細胞。

施打方式

建議接種2劑疫苗，間隔4至12周。目前核准用於18歲以上成人。

副作用

注射部位疼痛、發燒、瘙癢，腫脹、瘀青，極少數患者出現血栓和血小板異常之罕見副作用。



嬌生疫苗

保護效果

預防PCR確診SARS-CoV-2（疫苗株或D614G株）保護力為66.3%，重症保護力為86%。該疫苗可針對B.1.1.7變種病毒提供保護力。

作用原理

腺病毒載體疫苗，利用腺病毒將棘狀蛋白的遺傳密碼帶入人體，透過類似特洛伊木馬的原理，讓人體細胞產生棘狀蛋白，並刺激免疫系統生成抗體與記憶細胞。

施打方式

接種1劑即可，目前可施打於18歲以上成年人，接種2周後開始生成保護力。

副作用

注射處疼痛、發燒、瘙癢，腫脹、瘀青，極少數患者出現罕見凝血障礙和血栓。美國FDA報告指出，與輝瑞和Moderna疫苗相比，嬌生疫苗副作用較輕，且無個案在臨床試驗中出現過敏反應。







以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
70.19%29.81%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
52.91%47.09%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.45%25.55%
2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀