中市疫苗施打順序　江肇國：日前提醒市府疫苗接種態度

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盧秀燕強調，現在ＡＺ疫苗配發少又慢、不夠，警察要打到，要等很久，連消防救護也要排到第二類，今中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，這批15萬劑今開始配送，雙北以第一類到第三類為優先施打對象，其他縣市還是要依照2月26日的十大分類規定施打。她呼籲中央檢討施打分類，並授權地方視情況調整施打順序。
議員江肇國說，其實警消可分為三類，在醫療院所或防疫所服務的警消是第一類，4月6日即可施打，在防疫前線執行勤務的警消屬於第二類，4月12日開始施打，而其餘內勤等警消屬於第五類，4月23日起可施打。
江肇國指出，5月12日在議會質詢時表示，新冠肺炎疫情正在擴大中，台中有1萬3822人接種疫苗，注射率僅全市的千分之5。民政、社政、衛政系統第一線防疫人員僅372人接種疫苗，第5類的警、憲人員140人打疫苗。他建議市府應鼓勵並協助防疫人員，不要讓民眾陷於危險中。
他說，警消施打率不彰的原因在於，當初市政府沒有把警消如實提報在前兩類的防疫人員之中，而在全體警消公費施打開始後，也沒有積極鼓勵接種，甚至市府高官還繼續公開質疑疫苗安全性，動搖基層信心。
江肇國表示，現在疫情已經大爆發，他支持市府繼續向中央爭取疫苗，但也要提醒市政府上下要調整對於疫苗接種的態度，也要如實把第一線的防疫人員列冊提報，讓這些辛苦的人員能夠盡快接種疫苗。