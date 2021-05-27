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疫情下「硬辦東奧」日本醫師憂：恐出現「奧運變種病毒」

▲距離東京奧運只剩下不到兩個月，但是日本國內停辦聲浪不斷。（圖／美聯社／達志影像）
▲距離東京奧運只剩下不到兩個月，但是日本國內停辦聲浪不斷。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-27 18:06:03

2020東京奧運因為碰上新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐因而延期一年，預計在7月23日舉行。但現在距離舉辦日期只剩下不到兩個月，疫情仍持續延燒，讓外界對於東京奧運舉辦安全感到憂心。日本全國醫師聯盟負責人更警告，舉辦東京奧運的話，可能會衍生出新的「東京奧運變種病毒株」。

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根據路透社以及日本媒體報導，日本全國醫師聯盟負責人植山直人表示，如果舉辦東京奧運，屆時會有大約200個國家、逾萬人擠向東京，來自不同地方的不同病毒變異株聚集，「不排除在奧運會之後出現新病毒株的可能性」植山直人更指出，如果事態演變至此，新的變種病毒株很有可能就會被稱為「東京奧運變種病毒株」，原先要作為象徵311大地震後復興象徵的東京奧運，卻變成了新的災害，「將會是巨大的悲劇，淪為接下來百年被指點的對象。」

▲日本全國醫師聯盟負責人植山直人表示，如果硬是舉辦東京奧運，可能會衍生出新的變種病毒株。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本全國醫師聯盟負責人植山直人表示，如果硬是舉辦東京奧運，可能會衍生出新的變種病毒株。（圖／美聯社／達志影像）
 

2020東京奧運因為碰上疫情因而延期一年，全球疫情都尚未平息，而日本目前日本正在經歷第4波疫情，目前包括東京都在內總共10個都道府縣都宣布緊急事態宣言，儘管日本一再強調會舉辦一場「安全無虞」的奧運，但仍然讓外界相當擔憂。植山直人批評，「政府怎麼能這麼輕鬆就說出『安安全無虞』四個字」並表示「對於這些聲明，日本人民感到非常憤怒，尤其是醫護人員更是如此。」日本全國醫師聯盟已經在13日時，向日本首相菅義偉提出停辦東京奧運申請書。根據《路透社》報導指出，日本的醫療系統目前正承受著巨大的壓力，更有官員擔心奧運會帶來的額外壓力。

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