ＡＺ疫苗施打　盧秀燕盼中央授權地方

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布台中新增7例本土個案及3例校正回歸本土個案，台中市今日新增10例確診，另有1例尚未編號。市長盧秀燕強調，針對疫情圍堵，市府秉持「快、準」二字訣，迅速組建快速防疫部隊並火速成立前進指揮所，在最短時間釐清情況，她也再度建請中央調配足夠疫苗，讓台中市所有醫護都能完成接種，並授權地方縣市首長，可彈性調整警消環衛民政等第一線人員施打疫苗。

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盧秀燕指出，「上戰場的人需要盔甲，疫苗就是隱形盔甲。」台中市醫護每天跟病毒作戰，根據統計，台中醫護人數約5萬8531人，目前已接種2萬0268人，等待疫苗的醫護仍有3萬8263人，但中央配發台中第二批的疫苗數量只夠施打1萬7500人，以醫護來說，即使將第二批打完還是不夠，「這場疫情要延續多久，唯一的解答就是疫苗」，希望中央能夠妥善分配疫苗供醫護施打。

此外，除將疫苗優先給醫護人員外，盧秀燕也為警消環衛民政等第一線人員請命，她提到，根據中央防疫指揮中心2月26日公布的10大類公費注射對象，醫護醫事人員為第一類，消防救護人員為第二類，但第一線高風險性警察卻放在第五類，雙北已有多位警察確診，警消環衛民政等也在第一線為防疫作戰，她向中央請命授權地方縣市首長依各地疫情發展彈性調整施打疫苗順序。

她呼籲，疫情仍然嚴峻，目前台中282萬市民中，即使第二波分配到的疫苗打完後，台中市疫苗接種率才2%，仍有約277萬人尚未接種，「施打疫苗是為建構防疫網」，如果絕大部分的人未施打，將壟罩在病毒當中，在疫苗到達前大家絕不能鬆懈，一定要做好自我防護。此外，昨日她提到為確保產業生產線運作，維持台灣經濟動能，呼籲中央應同意企業設置快篩站，感謝中央聽到意見，在今日中央地方聯繫會報中表示會制訂相關指引。