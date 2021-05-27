午後用電量破3800萬瓩、創歷史新高！台電說明飆高3因素
暑假還沒到來，用電量就已連連飆高！台電表示，由於今（27）日高溫籠罩全台，加上疫情居家就學及辦公、景氣暢旺等因素影響，用電量創下歷史新高！根據統計，今日下午13時53分，全國用電量達到3802.2萬瓩，不僅是5月份用電量首破3800萬瓩大關，更刷新歷史用電紀錄。台電稱盛夏用電需求可能再度攀升，幾部正在大修的發電機組將在6月起就陸續歸隊。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-27 18:33:05
5月用電量仍持續攀升，台電表示，面對即將來臨的盛夏，未來用電需求可能再度攀升，根據以往統計，用電高峰多出現在7月盛夏期間，惟今年夏季提前到來，5月份高溫少雨，南部部分地區更出現40度以上高溫，導致用電需求一路飆升。歷年最高用電量前十名內，有五名就發生在今年5月，實屬罕見。而根據氣象觀測，今日全台多處氣溫超過37度，用電量更一舉衝上3802.2萬瓩，打破歷年用電尖峰紀錄。
台電進一步說明今日備轉容量為252.3萬瓩，備轉容量率6.64%，而在用電尖峰時段，太陽光電的供電能力約316萬瓩，占尖峰用電負載約8.31%。
台電指出，受到疫情及景氣因素也推升用電量成長，加上全國各級學校停課，許多民眾轉為居家辦公，連帶導致住宅用電明顯增加。同樣也因疫情影響，許多民眾都留在國內消費，讓經濟成長狀況良好、外銷暢旺，帶動國內用電成長，工業用電更大幅增加。台電稱今年1至4月的售電量為704.31億度，比去年同期增加31.29億度，成長約4.6%；但因受到水情不佳影響，在水力發電量也大受影響。
台電為確保今夏供電穩定，將努力維護好發電機組、強化需求面管理，並已安排妥各發電機組進行大修或檢修工作，務求在夏季尖峰來臨前上線，目前尚未歸隊的大型機組包括協和4號機、興達2號機、大林6號機、大潭6號機等，預定6月起將陸續完成大修，重返供電行列，另還有民營電廠新機組加入商轉，為今夏挹注可靠電力，同時也呼籲國人共同節約能源、珍惜每一度得來不易的電力。