COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

防疫保單全面開放網路投保　保費也更便宜

▲ 金管會宣布進一步開放產險業可透過網路投保銷售「法定傳染病綜合保險」(含費用給付及醫療給付)的主契約，以提高民眾投保便利性。(圖／示意圖，中國人壽提供)
▲ 金管會宣布進一步開放產險業可透過網路投保銷售「法定傳染病綜合保險」(含費用給付及醫療給付)的主契約，以提高民眾投保便利性。(圖／示意圖，中國人壽提供)

記者顏真真/台北報導

2021-05-27 19:37:21｜2021-05-27 19:41:18

國內本土疫情持續延燒，防疫保單熱賣，為降低人員接觸風險，並滿足消費者對防疫相關保險保障需求，金管會保險局長施瓊華今（27）日宣布開放產險業可透過網路投保辦理「法定傳染病綜合保險」，即防疫綜合險，不論是純費用型隔離或確診的補償費，或是含有住院日額給付的產險防疫保單，預計6月起就可網路投保，而且少了給付業務員的佣金，保費也會便宜一些。

我是廣告 請繼續往下閱讀
施瓊華指出，產險業辦理網路投保的財產保險商品是採負面表列，如財產保險業設計的防疫保單純屬費用給付，例如隔離或檢疫費用保險金等，原來就已可透過網路投保。另為因應新冠肺炎疫苗接種計畫，之前也已開放疫苗接種綜合保險得透過網路投保。

不過，考量這次疫情所需，金管會修正進一步開放「法定傳染病綜合保險」，將有助於消費者於疫情期間可透過網路投保的非接觸方式，取得符合適合自身保障需求的保險商品及活絡網路投保業務，施瓊華也表示在網路上銷售費用一定會比業務員銷售來得便宜一些。

至於目前產。壽險防疫保險銷售情況，施瓊華指出，在壽險部分，主要是人身保險的健康險，但因其本身就已包含法定傳染病給付，因此，他們現行的防疫保單都是現行醫療險增加一個法定傳染病給付項目，因此無法統計實際金額。

在產險業部分，目前共有11家產險公司（富邦、兆豐、和泰、泰安、明台、旺旺友聯、華南、新光、國泰世紀、新安東京、安達產險）、31張防疫綜合險在市場銷售，截至5月26日止，產險業與法定傳染病相關保險整體承保430萬件，保費收入約19.86億元，其中光是5月就承保了249萬件，就占了57.9%，總保費10.42億元，其中銷售前3名分別為台產、國泰世紀及富邦產險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.96%30.04%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
52.9%47.1%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.39%25.61%
2021-05-24-2021-05-27
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
即時
推薦閱讀