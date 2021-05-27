防疫保單全面開放網路投保　保費也更便宜

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不過，考量這次疫情所需，金管會修正進一步開放「法定傳染病綜合保險」，將有助於消費者於疫情期間可透過網路投保的非接觸方式，取得符合適合自身保障需求的保險商品及活絡網路投保業務，施瓊華也表示在網路上銷售費用一定會比業務員銷售來得便宜一些。
至於目前產。壽險防疫保險銷售情況，施瓊華指出，在壽險部分，主要是人身保險的健康險，但因其本身就已包含法定傳染病給付，因此，他們現行的防疫保單都是現行醫療險增加一個法定傳染病給付項目，因此無法統計實際金額。
在產險業部分，目前共有11家產險公司（富邦、兆豐、和泰、泰安、明台、旺旺友聯、華南、新光、國泰世紀、新安東京、安達產險）、31張防疫綜合險在市場銷售，截至5月26日止，產險業與法定傳染病相關保險整體承保430萬件，保費收入約19.86億元，其中光是5月就承保了249萬件，就占了57.9%，總保費10.42億元，其中銷售前3名分別為台產、國泰世紀及富邦產險。
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