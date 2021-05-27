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她是DJ Soda接班人！ 韓國人氣網紅出新歌引熱議

▲ (圖/翻攝自影片）
▲ (圖/翻攝自影片）

四方報/綜合報導

2021-05-27 19:27:09｜2021-05-27 19:27:18

根據四方報報導，韓國網紅DJ Soda曾經靠著過人的臉蛋和身材紅遍全亞洲，成為好身材往紅的指標。近期有一名身兼模特兒，Youtuber，遊戲直播主等身份的韓國人氣網紅Eunji Pyo，憑藉火辣誘人的身材以及個性開放的態度受到不少關注。

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她同時跨足DJ（A.K.A. DJ Henney）領域，其首支單曲〈Melt Away〉亦在Youtube創下百萬瀏覽的紀錄。而就在近日，她釋出備受期待的第二支全新歌曲〈AMASIA〉。該歌曲以日常穿著深入人心，且結合時下年輕人喜愛的Emoji文化，相當吸睛和有創意。

據悉，這首新歌和第一首歌曲〈Melt Away〉的拍攝不同，是以多套可愛裝扮為主題，還配合吃播方式強化了日常的生活感，可以說是大大拉近了與粉絲之間的距離。

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