剝皮寮成「第一線戰場」！吳崢曝快篩流程：氣氛凝重肅殺

日前台北市議員林亮君辦公室傳出一名助理PCR檢測呈現陽性，因此立刻安排全體同仁接受篩檢，結果有2人快篩陽性，其中一人為前時代力量發言人、現任林亮君特助吳崢。吳崢除了當場備帶走隔離，今（27）日也在臉書寫下長文，分享了自己在快篩站接受篩檢、隔離的過程，更稱前線的醫護工作態度嚴謹，「完全感受到這裡就是第一線的戰場」。

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吳崢提到當天與辦公室同仁集體前往萬華剝皮寮的快篩站做篩檢，儘管當天快篩流程從量體溫、消毒、報到、登錄基本資料和健保卡、採檢到最後現場等快篩結果並不複雜，「但氣氛卻非常凝重與肅殺」，期間每個環節更是不斷進行酒精消毒。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

接著他也分享自己的採檢經驗，「簡單講就是用個很長的棉花棒伸到鼻孔裡然後一直往裡面伸，感覺快頂到後腦的感覺，昨天有人問我說她也準備要去快篩，採檢會不會很不舒服？我只能說，會喔」，吳崢表示篩檢後每個人都只能待在被指定的位子坐著等候，不能再起身移動，直到篩檢結果出爐。

不僅如此，現場指揮官也用擴音器強調，快篩站是最危險的地方，這裡病毒濃度高，而且你不知道身邊到底誰是被感染的誰不是，結果出爐篩檢陰性者會遵循通道離開現場，陽性結果者則得進入快篩站後方的等待區域，「本來以為單純的接受完快篩就可以回家，這時候才意識到，等下有人可能就會現場直接被帶走，沒得選擇」。

▲篩檢呈現陽性民眾得進入木板後方的隔離間。（圖／翻攝自吳崢臉書）

吳崢表示，現場氣氛十分嚴肅，聽到自己的名字被列入陽性名單時他也相當錯愕，醫護人員先是替他與另一名陽性同事量了血氧，接著拿出N95口罩、橡膠手套要兩人戴上，接著就是在毫無預警的情況下與其他快篩陽性民眾被載到凱薩旅館隔離。

吳崢回顧當天的經過指出，「我感受台北市防疫是做相當嚴謹的，例如在快篩站等結果時，只要一有陽性的人被送上車，他們走過的通道就會立刻有像是化學兵的人拿著噴霧器噴灑消毒。連來維修的工作人員不小心走到了不對的路線也會立刻被指揮官喝斥『你是誰？你為什麼在那個地方！？』，完全感受到這裡就是第一線的戰場」。

最後他也向站在防疫戰場的醫護人員道謝，「我在整個流程中看到的，是面對每個個案，前線人員都是用這樣一絲不苟、如臨大敵的態度在謹慎為我們撐起最前線的防禦，我十分敬佩，也再次感謝所有醫護人員為了我們所奉獻的辛勞與付出」。（編輯：楊智傑）