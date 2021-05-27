台灣未來兩週很關鍵！醫曝「高原期」危機：不能持續太久

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謝宗學也提到「校正回歸後，5月17 的 530 例是這波確診的高峰，之後即使檢驗量能拉高，確診人數卻再也沒有超過 5/17 的高點，到今天為止，每天的確診人數維持在四百多人，進入高原期，沒有再大幅爆發，表示 5/15 開始的雙北市三級疫情警戒和 5/19 開始的全台三級疫情警戒達到初步的成效」，而雙北市三級疫情警戒滿2週後（5/28）到全台三級疫情截止日（6/14）這段時間內，要觀察篩檢陽性率和確診人數有沒有逐漸下降的趨勢，若依然維持高原期，表示現階段的防疫策略不足以讓疫情趨緩，需要更嚴格的人流控制策略。
謝宗學也示警「若確診高原期持續太久，將造成醫療負荷持續緊繃，直接影響醫療照護品質和間接造成醫療排擠效應，最後的結果是因病過世的人數不斷攀升，醫護染病的比例不斷增加，再次打擊搖搖欲墜的前線醫療體系」。
最後謝宗學呼籲，「宅在家裡的策略有效控制疫情不再升溫，但時間不夠久，暫時無法讓疫情明顯趨緩。未來兩週很關鍵，必須堅守非必要不外出的原則，截斷病毒傳播鏈，讓染病人數下降，緩解醫療緊繃的壓力，讓醫療照護品質上升，死亡率就會下降。簡言之，宅在家裡不只可以保護自己，還可以拯救因染疫危在旦夕的人，只有大家一起阻斷病毒傳播，疫情才有機會趨緩。同島一命！沒有人可以置身事外」。（編輯：潘毅）
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