COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣未來兩週很關鍵！醫曝「高原期」危機：不能持續太久

▲急診醫師謝宗學也分析台灣的現狀，認為台灣「未來兩週很關鍵」。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲急診醫師謝宗學也分析台灣的現狀，認為台灣「未來兩週很關鍵」。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 20:06:06

台灣近期疫情依舊嚴峻，中央疫情指揮中心也宣布三級警戒延長至6月14日，希望民眾沒事就待在家中，阻斷病毒的傳播鍊。今（27）日指揮中心也公布新增401例本土個案，另有校正回歸本土個案266例，而確診個案也新增13例死亡。而急診醫師謝宗學也分析台灣的現狀，認為台灣「未來兩週很關鍵」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
急診醫師謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」上提到，「新冠肺炎全世界的死亡率約2%，台灣目前的死亡率是 0.9%。根據 worldometer 的資料，截至目前為止，較先進的國家中，美國死亡率約 2.1%，英國死亡率約 2.8%，德國死亡率約 2.5%，日本死亡率約 1.9%，南韓死亡率約 1.4%，新加坡死亡率約 0.05%。除了人口比較少的新加坡之外，其餘先進國家武漢肺炎的死亡率，約在 1～3% 之間。台灣雖然目前死亡率約在 0.9%，但適逢疫情爆發初期，確診病人快速上升，加上罹病者多為長者，醫療負荷緊繃，未來死亡率可能朝南韓的1.4% 靠攏」。

▲急診醫師謝宗學也分析目前的狀況，認為台灣「未來兩週很關鍵」，並呼籲民眾「宅在家就對了」。（圖／翻攝Dr.
▲急診醫師謝宗學也分析目前的狀況，認為台灣「未來兩週很關鍵」，並呼籲民眾「宅在家就對了」。（圖／翻攝Dr. E 小兒急診室日誌臉書）
謝宗學也提到「校正回歸後，5月17 的 530 例是這波確診的高峰，之後即使檢驗量能拉高，確診人數卻再也沒有超過 5/17 的高點，到今天為止，每天的確診人數維持在四百多人，進入高原期，沒有再大幅爆發，表示 5/15 開始的雙北市三級疫情警戒和 5/19 開始的全台三級疫情警戒達到初步的成效」，而雙北市三級疫情警戒滿2週後（5/28）到全台三級疫情截止日（6/14）這段時間內，要觀察篩檢陽性率和確診人數有沒有逐漸下降的趨勢，若依然維持高原期，表示現階段的防疫策略不足以讓疫情趨緩，需要更嚴格的人流控制策略。

謝宗學也示警「若確診高原期持續太久，將造成醫療負荷持續緊繃，直接影響醫療照護品質和間接造成醫療排擠效應，最後的結果是因病過世的人數不斷攀升，醫護染病的比例不斷增加，再次打擊搖搖欲墜的前線醫療體系」。

最後謝宗學呼籲，「宅在家裡的策略有效控制疫情不再升溫，但時間不夠久，暫時無法讓疫情明顯趨緩。未來兩週很關鍵，必須堅守非必要不外出的原則，截斷病毒傳播鏈，讓染病人數下降，緩解醫療緊繃的壓力，讓醫療照護品質上升，死亡率就會下降。簡言之，宅在家裡不只可以保護自己，還可以拯救因染疫危在旦夕的人，只有大家一起阻斷病毒傳播，疫情才有機會趨緩。同島一命！沒有人可以置身事外」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.96%30.04%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
52.9%47.1%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.39%25.61%
2021-05-24-2021-05-27
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀