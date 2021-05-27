袁永誠踢進西班牙職業球隊　台灣本土球員第一人

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袁永誠曾就讀新北市雙峰國小，國中時前往中國廣東富力切爾西足球學校接受訓練，一度被邀請「轉籍」，不過他婉拒，並在15歲遠赴西班牙留學。袁永誠過去曾多次入選中華代表隊，之前在

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袁永誠父親，身為國內知名攝影師的袁慶國培育兒子可說是花盡心血，抵押房子2年投入390萬，不過疫情關係，電影業慘澹，也讓身為父親的袁慶國不得不賣房子，繼續支持兒子。

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