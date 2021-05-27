袁永誠踢進西班牙職業球隊　台灣本土球員第一人

台灣第一人！在西班牙踢球的台灣18歲足球員袁永誠，昨晚拿到收到一份西班牙三級（西乙B級）聯賽的「職業合約」（球隊：Racing Rioja CF），是台灣本土球員第一位拿到歐洲職業足球合約的選手。
記者吳政紘/綜合報導
2021-05-27 20:48:13
袁永誠曾就讀新北市雙峰國小，國中時前往中國廣東富力切爾西足球學校接受訓練，一度被邀請「轉籍」，不過他婉拒，並在15歲遠赴西班牙留學。袁永誠過去曾多次入選中華代表隊，之前在西班牙全國U18青年二級聯賽踢球。
袁永誠父親，身為國內知名攝影師的袁慶國培育兒子可說是花盡心血，抵押房子2年投入390萬，不過疫情關係，電影業慘澹，也讓身為父親的袁慶國不得不賣房子，繼續支持兒子。
袁永誠挑戰路上受到不少企業跟單位支持，其中橘子關懷基金會也全力支持他圓夢，袁慶國也在臉書寫下：「全球疫情嚴重，西班牙失業率高，基本上西班牙選球員，以本國的球員優先，合約的壓力更大。台灣足球加油！永誠沒有讓大家失望。」
橘子關懷基金會簡介：敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。
2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。