防疫顧問上線！蔡英文接見陳建仁　商談本土疫情因應對策

我是廣告 請繼續往下閱讀
張惇涵說，在5月15日、同時是蘇貞昌院長和陳時中指揮官，宣布雙北提升到三級的當天，府院和各部會，一大早開了一場會議。賴清德副總統、陳前副總統，兩位副總統都共同與會，也都提供許多防疫工作的建議。尤其是針對強化專責醫院，強化集中檢疫所等重要醫療資源整備，務必要確保醫療資源，鞏固最辛苦的防疫第一線，面對這一波又快又急的疫情挑戰。
由於本土疫情嚴峻，張惇涵非常感謝國人朋友的自律，但他知道，同時也反應出大家對疫情的緊張與焦慮；國人朋友對疫苗的殷切盼望，也是如此。張惇涵指出，外購和國產疫苗，政府已經訂購了約3,000萬劑，會逐月分批交貨，6月200萬劑，到8月可以累積到1,000萬劑。
張惇涵提及台灣的國際處境，他說，台灣跟AZ、Moderna和COVAX洽購疫苗，目標很明確，貿然公布疫苗抵達的時間、廠牌、數量，只是徒生干擾因素、只是徒生變數，並不是負責任的做法。這也是為什麼陳時中指揮官會說「吃得虧還不夠多嗎？」這也是為什麼陳時中指揮官，非得要疫苗上了飛機，才願意證實的原因。
張惇涵強調，如此保守的處理方式，確實會讓很多人緊張，但他仍然要再說一次，執政團隊有時候必須的保守，是為了保護國家，是為了守住台灣。
至於第一批Moderna疫苗15萬劑，明天下午就會抵達台灣，這個月抵台的疫苗也累積56萬劑了。而事實上，疫苗的施打，牽涉到接種意願、醫護能量、疫苗效期，所以才必須安排分批進貨、分批施打、按部就班。
最後張惇涵也向國人喊話，面對疫情，我們要的是冷靜，我們要的是團結，我們一定會克服這次的挑戰。