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專訪／啦啦隊女神「牛奶」廟會爆紅　土豪粉撒25萬討歡心

▲甜美女神「牛奶」是福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員，精緻外型搭配高超舞技成為球場上最美一道風景。（圖／翻攝牛奶IG）
▲甜美女神「牛奶」是福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員，精緻外型搭配高超舞技成為球場上最美一道風景。（圖／翻攝牛奶IG）

記者羅凌筠/專訪

2021-05-28 08:00:00

小隻馬女神「牛奶」是P聯盟福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員，擁有甜美娃娃音和雪白肌膚，精緻外型搭配高超舞技，讓她成為球場上最美一道風景，牛奶接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露舞齡長達22年，一畢業就從事舞者工作，因為外型出眾，在廟會火速爆紅，然而舞者工作受到疫情衝擊，邀約頓時減少，還好牛奶跨界當直播主，一樣闖出一片天，撐過收入銳減期，甚至有粉絲斗內出手大方，送她價值25萬元的禮物，讓她受寵若驚。

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▲牛奶擅長耍棍、舞劍的古典舞，擁有過目不忘的超能力。（圖／翻攝牛奶IG）
▲牛奶擅長耍棍、舞劍的古典舞，擁有過目不忘的超能力。（圖／翻攝牛奶IG）
牛奶5歲學舞，與嬌弱形象相反，牛奶最擅長的是耍棍、舞劍的古典舞，本來她學舞是為了改善走路內八的困擾，沒想到一學發現自己敏捷性、記憶力過人，老師跳一遍她可以馬上跟著跳，從小學3年級開始，牛奶年年比賽，一套舞台服裝訂製下來1萬多元，爸媽一路豪擲7位數以上栽培，也是甘之如飴。

▲牛奶比賽經驗豐富，征戰國內外大大小小舞台。（圖／牛奶提供）
▲牛奶比賽經驗豐富，征戰國內外大大小小舞台。（圖／牛奶提供）
19歲那年，牛奶才念大一，媽媽就為她準備好舞蹈教室，要讓牛奶開班授課，但是牛奶堅持：「我不當舞蹈老師，只想當展示自己的舞者。」揮別家人為她鋪好的路，牛奶高中開始就不跟家裡拿錢，最省的時候天天吃肉燥飯，一個月花3000元也照樣過，畢業後她從廟會舞者做起，「剛開始一出來髮型是妹妹頭，又比較稚嫩，我的人氣突然竄升很快」，在廟會領域有「甜美小隻馬」的響亮稱號，跳舞跳久了，牛奶發現很多舞團的朋友跨界當直播主，也讓她興起挑戰的念頭。

▲身高160公分的牛奶比例傲人，美腿非常勻稱。（圖／翻攝牛奶IG）
▲身高160公分的牛奶比例傲人，美腿非常勻稱。（圖／翻攝牛奶IG）
其實牛奶直播第一年很不順，朋友也潑冷水：「我們這些有人氣的，1個月就只能拿底薪3萬塊，妳播不起來啦，不用想了。」這番話激起牛奶的鬥志，她開始觀察榜上有名的人氣直播主怎麼播，下播後流連不少正妹的直播間取經，牛奶說自己的直播祕訣是把粉絲當朋友，陪他們聊聊天，甚至充當網友戀愛軍師，「他們問我女生被追求是什麼心態？我建議剛開始認識一定不能刻意肢體碰觸，也不可以一開始就說：『我喜歡妳。』要用行動讓她覺得你很暖，比方說偷偷記得她喜歡什麼，哪一天用得上適時給予。」

▲牛奶不當舞蹈老師，只想當展示自己的舞者。（圖／翻攝牛奶IG）
▲牛奶不當舞蹈老師，只想當展示自己的舞者。（圖／翻攝牛奶IG）
因為和粉絲交流放感情，牛奶一播播了4年，底薪加抽成可以月入6位數，曾經有個死忠粉絲跟她說：「我答應過妳，我所有禮物都要讓妳看過，連最大最大的禮物，我也會讓妳擁有一個。」他刷了一個價值25萬元的10秒動畫送給牛奶，讓她至今難忘。至於牛奶本人的理想型是誰？她說外型順眼、舒服最重要，《延禧攻略》的許凱，最接近她心目中的天菜。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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