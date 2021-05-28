專訪／啦啦隊女神「牛奶」廟會爆紅　土豪粉撒25萬討歡心

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牛奶5歲學舞，與嬌弱形象相反，牛奶最擅長的是耍棍、舞劍的古典舞，本來她學舞是為了改善走路內八的困擾，沒想到一學發現自己敏捷性、記憶力過人，老師跳一遍她可以馬上跟著跳，從小學3年級開始，牛奶年年比賽，一套舞台服裝訂製下來1萬多元，爸媽一路豪擲7位數以上栽培，也是甘之如飴。
19歲那年，牛奶才念大一，媽媽就為她準備好舞蹈教室，要讓牛奶開班授課，但是牛奶堅持：「我不當舞蹈老師，只想當展示自己的舞者。」揮別家人為她鋪好的路，牛奶高中開始就不跟家裡拿錢，最省的時候天天吃肉燥飯，一個月花3000元也照樣過，畢業後她從廟會舞者做起，「剛開始一出來髮型是妹妹頭，又比較稚嫩，我的人氣突然竄升很快」，在廟會領域有「甜美小隻馬」的響亮稱號，跳舞跳久了，牛奶發現很多舞團的朋友跨界當直播主，也讓她興起挑戰的念頭。
其實牛奶直播第一年很不順，朋友也潑冷水：「我們這些有人氣的，1個月就只能拿底薪3萬塊，妳播不起來啦，不用想了。」這番話激起牛奶的鬥志，她開始觀察榜上有名的人氣直播主怎麼播，下播後流連不少正妹的直播間取經，牛奶說自己的直播祕訣是把粉絲當朋友，陪他們聊聊天，甚至充當網友戀愛軍師，「他們問我女生被追求是什麼心態？我建議剛開始認識一定不能刻意肢體碰觸，也不可以一開始就說：『我喜歡妳。』要用行動讓她覺得你很暖，比方說偷偷記得她喜歡什麼，哪一天用得上適時給予。」
因為和粉絲交流放感情，牛奶一播播了4年，底薪加抽成可以月入6位數，曾經有個死忠粉絲跟她說：「我答應過妳，我所有禮物都要讓妳看過，連最大最大的禮物，我也會讓妳擁有一個。」他刷了一個價值25萬元的10秒動畫送給牛奶，讓她至今難忘。至於牛奶本人的理想型是誰？她說外型順眼、舒服最重要，《延禧攻略》的許凱，最接近她心目中的天菜。
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