台灣助印度抗疫　捐贈百萬防疫物資

我是廣告 請繼續往下閱讀
在今天的倡議宣言活動中，主辦單位播放倡議介紹影片，駐印度代表葛葆萱透過預錄影片表示，台灣和印度在許多方面都是夥伴，台灣可以幫助印度。
葛葆萱告訴中央社記者，台灣民間自主發動捐助印度醫療物資的活動，他樂觀其成。台灣首批製氧機和氧氣鋼瓶已運抵印度，台灣官方與民間都希望在「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）精神下，繼續提供印度必要援助。
發起這項倡議的中正大學研發長黃士銘在影片中指出，台灣和印度都面臨新冠肺炎帶來的麻煩，這項倡議與動員嘗試連結兩國之力對抗疫情，台灣人民與印度友人將一起合作，確保兩邊都有安全的生活環境。
致力推動這項倡議的駐印度代表處科技組長王金燦說，印度疫情延燒，凸顯全球與區域防疫合作的急迫性與重要性，希望倡議串起台灣產官學界的愛心，展現台灣有能力，也有意願繼續對國際社會做出貢獻。
在影片中，響應捐助醫療物資給印度的若竹兒教育基金會、瑪得利科技、樂齡教育發展協會等多個企業與民間組織負責人，紛紛表達台灣願幫助印度的心聲。
中正大學印度學生會成員庫瑪里（Himani Kumari）也在影片中說，患難見真情，感謝台灣慷慨支持印度且與印度站在一起，希望這可成為兩國未來增進友誼的方式。
印度塔塔顧問服務公司台灣區總經理馬凱薩（Kathigeyan Sethumanhaven）則說，現在對每個人來說是充滿挑戰的時刻，「在順境，我們的朋友知道我們；在逆境，我們看清朋友」。台灣提供許多優惠及工作來幫助印度，現在是雙方必須專注的時刻，印度與台灣要一起努力，能夠服務雙方的社區和社會，人與人之間也能變得更好。
印度南亞竹子基金會執行董事薩萊姆（KameshSalam）表示，感謝台灣及印度夥伴的支持，幫助對抗印度有史以來造成最嚴重災難的新冠肺炎，印度期待台灣的幫助和支持來對抗疫情，謝謝台灣。
在台灣官方與民間的努力下，已運送數百台製氧機和許多氧氣鋼瓶及防護衣到印度，第2批還將有數千台製氧機安排送往印度，協助印度對抗疫情。
在結束上述倡議宣言活動後，台印雙方繼續透過視訊舉辦竹科技論壇，由台印多位學者發表有關竹產業的論文，期盼雙方加強在竹產業的合作。
葛葆萱在論壇開幕致詞時，強調台灣在竹產業擁有優秀的人力資源和現代技術，印度有豐富的竹資源，尤其在東北部，雙方是發展竹產業的理想合作夥伴。台灣已準備好，希望兩國政府可在不久的將來締結合作協議，並期盼今天的論壇為台印潛在合作增添動力。（編輯：陳惠珍）1100527