啦啦隊女神居家防疫6連拍　網友右滑到底好害羞

《全明星運動會》藍隊經理孟潔笑容甜美、舞技高超，擁有大批粉絲支持，受封「職棒女神」的她，另一個身分是樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員，近來疫情升溫、球賽取消，孟潔少了表演機會，改在IG分享居家防疫生活，今（27）日上傳自己在陽台取景的6連拍，粉絲往右滑到最後一張，驚見孟潔背對鏡頭，撅臀秀出翹臀美腿，直呼「好害羞」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-27 21:47:49｜2021-05-27 21:51:21
孟潔換掉球場上活潑亮麗的制服，在家穿著舒適的棉質T恤，搭配男性最無法抵擋的真理褲，在陽台俏皮6連拍，只見孟潔時而對鏡頭嘟嘴放電，時而撩起自己飄逸的長髮，每個姿勢都散發甜美青春的氣息，驚喜的是最後一張壓軸照片，孟潔轉身秀出T恤上的卡通人物圖案，微微撅臀秀出蜜桃臀和白嫩美腿，雖然只露出側面臉蛋，仍不減電力。 孟潔用卡通人物的諧音，提醒粉絲：「在家也要蠟筆小『心』。」照片吸引上萬網友按讚，粉絲紛紛留言「第六張好害羞」、「孟潔好有料」、「真理褲好性感」、「在家也要當仙女」。
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