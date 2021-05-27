戴口罩「多做1件事」更貼合臉部！美CDC示範1分鐘教學片

國內本土疫情持續升溫，全台延長防疫三級警戒至6月14日，除了出入登記簡訊實聯制外，戴口罩也成為民眾的防疫共識。不過口罩該怎麼戴才能真正避免飛沫傳染，而非流於「出入通行證」呢？美國疾病管制與預防中心（CDC）就曾拍攝一部教學影片，示範只要多了「雙邊打結」的步驟就能確保口罩與臉部有良好的貼合度。

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根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的影片表示，一般拋棄式的醫療用口罩只要多了「雙邊打結」的步驟就能更有效避免飛沫從口罩的兩旁噴出，美國CDC建議民眾與其同時佩戴2個一次性口罩，不如選擇在外多戴一個布料口罩或是遵守以下的簡易教學，在拋棄式口罩兩側打結確保口罩貼緊臉部。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

影片中美國CDC示範，首先民眾得將口罩短邊對摺，使口罩有顏色與向下摺紋的那面朝外；接著將口罩兩側的掛耳繩打結，雙邊的掛耳繩都得選在最靠近口罩側那端打結；最後只要將口罩外層往打完結後產生的縫隙內塞，就能輕鬆達到口罩良好貼合度。

▲口罩兩側掛耳繩打結有助於配戴時臉部與口罩的貼合度。（圖／翻攝自 美國疾病管制與預防中心（CDC）官網 ）

此外，美國CDC也建議民眾，配戴雙邊打結的口罩時，應先將口罩完整包覆口鼻，並輕壓鼻樑片調整口罩密合程度，再將兩端鬆緊帶掛於耳上，最重要的是要讓口罩「密合」、「貼緊臉頰」，才能有效避免讓飛沫從口罩的兩旁噴出。（編輯：楊智傑）