COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

戴口罩「多做1件事」更貼合臉部！美CDC示範1分鐘教學片

▲民眾出入得配戴口罩，美國疾病管制與預防中心（CDC）拍攝一部「雙邊打結」的教學影片，有助於臉部與口罩的貼合度。（示意圖／取自pixabay）
▲民眾出入得配戴口罩，美國疾病管制與預防中心（CDC）拍攝一部「雙邊打結」的教學影片，有助於臉部與口罩的貼合度。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 21:57:26

國內本土疫情持續升溫，全台延長防疫三級警戒至6月14日，除了出入登記簡訊實聯制外，戴口罩也成為民眾的防疫共識。不過口罩該怎麼戴才能真正避免飛沫傳染，而非流於「出入通行證」呢？美國疾病管制與預防中心（CDC）就曾拍攝一部教學影片，示範只要多了「雙邊打結」的步驟就能確保口罩與臉部有良好的貼合度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的影片表示，一般拋棄式的醫療用口罩只要多了「雙邊打結」的步驟就能更有效避免飛沫從口罩的兩旁噴出，美國CDC建議民眾與其同時佩戴2個一次性口罩，不如選擇在外多戴一個布料口罩或是遵守以下的簡易教學，在拋棄式口罩兩側打結確保口罩貼緊臉部。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)
影片中美國CDC示範，首先民眾得將口罩短邊對摺，使口罩有顏色與向下摺紋的那面朝外；接著將口罩兩側的掛耳繩打結，雙邊的掛耳繩都得選在最靠近口罩側那端打結；最後只要將口罩外層往打完結後產生的縫隙內塞，就能輕鬆達到口罩良好貼合度。

▲（圖／翻攝自美國CDC）
▲口罩兩側掛耳繩打結有助於配戴時臉部與口罩的貼合度。（圖／翻攝自美國疾病管制與預防中心（CDC）官網
此外，美國CDC也建議民眾，配戴雙邊打結的口罩時，應先將口罩完整包覆口鼻，並輕壓鼻樑片調整口罩密合程度，再將兩端鬆緊帶掛於耳上，最重要的是要讓口罩「密合」、「貼緊臉頰」，才能有效避免讓飛沫從口罩的兩旁噴出。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
70.14%29.86%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
51.84%48.16%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.23%25.77%
2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

繼續作答
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀