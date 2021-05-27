COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情害慘店家！房東又不願降租金？　律師揭「最終手段」

▲台灣近期疫情依舊嚴峻，中央疫情指揮中心也宣布三級警戒延長至6月14日，各行各業多半受到不同程度的影響，也有不少網友苦喊「房東沒減租金意願」。（圖／翻攝Pexels）
▲台灣近期疫情依舊嚴峻，中央疫情指揮中心也宣布三級警戒延長至6月14日，各行各業多半受到不同程度的影響，也有不少網友苦喊「房東沒減租金意願」。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 22:24:18

台灣近期疫情依舊嚴峻，中央疫情指揮中心也宣布三級警戒延長至6月14日，各行各業受到不同程度的衝擊，也有不少店家獲得來自房東的善意，宣布減免租金。不過也有人苦喊「房東沒減租金意願」。對此，林智群律師也分享，若店家因為疫情影響，其實有「最終手段」能夠調解租金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林智群律師在臉書上發文提到，「3級情況可能還會持續一陣子甚至幾個月，不然病毒不可能清乾淨，不好意思我就是這麼保守」，但那些實體店面都很慘，不管是房租、水電費、人事，每天依舊在燒錢。

▲林智群律師指出，若店家因為疫情影響，其實有「最終手段」能夠調解租金。（圖／翻攝林智群律師臉書）
▲林智群律師指出，若店家因為疫情影響，其實有「最終手段」能夠調解租金。（圖／翻攝林智群律師臉書）
林智群律師從房租部分分析，「有人說可以停止租約，我覺得那個還有違約金問題，還有裝潢錢幾百萬都花下去了，怎麼可能說撤就撤，撤了之後，商品要不要找倉庫放？倉庫就不用租金嗎？疫情結束後，重新找店面，重新裝潢，也是一筆錢」。

林智群律師認為可以依「民法第227條之2」，情況有重大改變時，是可以請求調整租金的，疫情嚴重，3級情況導致餐廳業績大降，這個情況是符合「情事變更」要件的，法院一定會准的。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
70.14%29.86%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
51.84%48.16%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.23%25.77%
2021-05-24-2021-05-27
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
即時
推薦閱讀