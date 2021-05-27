疫情害慘店家！房東又不願降租金？ 律師揭「最終手段」
台灣近期疫情依舊嚴峻，中央疫情指揮中心也宣布三級警戒延長至6月14日，各行各業受到不同程度的衝擊，也有不少店家獲得來自房東的善意，宣布減免租金。不過也有人苦喊「房東沒減租金意願」。對此，林智群律師也分享，若店家因為疫情影響，其實有「最終手段」能夠調解租金。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 22:24:18
林智群律師在臉書上發文提到，「3級情況可能還會持續一陣子甚至幾個月，不然病毒不可能清乾淨，不好意思我就是這麼保守」，但那些實體店面都很慘，不管是房租、水電費、人事，每天依舊在燒錢。
林智群律師從房租部分分析，「有人說可以停止租約，我覺得那個還有違約金問題，還有裝潢錢幾百萬都花下去了，怎麼可能說撤就撤，撤了之後，商品要不要找倉庫放？倉庫就不用租金嗎？疫情結束後，重新找店面，重新裝潢，也是一筆錢」。
林智群律師認為可以依「民法第227條之2」，情況有重大改變時，是可以請求調整租金的，疫情嚴重，3級情況導致餐廳業績大降，這個情況是符合「情事變更」要件的，法院一定會准的。（編輯：潘毅）
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