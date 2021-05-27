消毒後「手有刺痛感」！店員曝無奈真相　她愣了：該自備

台灣疫情持續升溫，全台防疫三級警戒更是延長至6月14日，民眾出入各大商家、餐廳除了得配戴口罩、配合填寫簡訊實聯制外，也得進行酒精清潔消毒。不過近日卻有一名女網友到賣場購物配合消毒，孩子卻反應「有刺痛感」，一問才知道消毒水成分根本沒有酒精。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

× ▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

這名女網友日前在臉書社團《爆怨2公社》上發文表示，自己當天和兒子打算到超市購買鮮奶、蛋糕等伙食，起先配合店內規定進行手部消毒，但兒子卻懷疑「店員噴得不是酒精，沒有酒精的味道」，直到要結帳兒子告訴她手部出現刺痛感，這才連忙向賣場借用水槽洗手，並向店員詢問消毒水的成份。

沒想到，當天店員竟回覆原PO「因為我們買不到酒精所以只好用氯錠泡水稀釋使用」，這就讓她難以理解的直呼「你們不是用酒精，要詢問客人願不願意讓你們噴啊！我兒子被噴完手刺痛！」，同時感嘆表示「奉勸營業場所，如果真的買不到酒精，要用其他產品取代，應該先詢問客人，因為每個人對消毒劑的反應程度不同」。

▲防疫期間。民眾出入商家會以稀釋過的酒精進行消毒。（示意圖／翻攝爆廢公社）

× ▲防疫期間。民眾出入商家會以稀釋過的酒精進行消毒。（示意圖／翻攝爆廢公社）

文章曝光後，許多網友也紛紛表示自己出入還是會選擇自備小罐的酒精，「每個人皮膚敏感度不同，建議自己攜帶酒精最安心」、「我都自備酒精，我從不讓他們噴我的手，我自己備的比較安心」，另外也有網友指出，該賣場配有稀釋過的「氯錠泡水」事實上主要用於環境消毒，「需要稀釋到一定程度以上才能用做手部消毒」。

▲使用酒精時，以擦抹代替噴灑，消毒效果更好、安全性更高。（圖／翻攝衛福部食藥署網站）

× ▲使用酒精時，以擦抹代替噴灑，消毒效果更好、安全性更高。（圖／翻攝衛福部食藥署網站）

此外，事後賣場也回應表示已經向該分店主管進行了解與檢討，防疫期間也於店鋪內張貼防疫相關公告、視來客數增加店內清潔頻率。（編輯：楊智傑）