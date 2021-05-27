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快訊／15萬劑莫德納來台！蔡英文感謝陳時中：總是一肩扛

▲總統蔡英文表示，這段時間她時常和陳時中通電話，也時常碰面，每次討論除了聚焦在怎麼整備醫療資源，如何協助地方政府防疫外，疫苗的進度也是重要的主題之一。（圖／翻攝蔡英文總統臉書）
▲總統蔡英文表示，這段時間她時常和陳時中通電話，也時常碰面，每次討論除了聚焦在怎麼整備醫療資源，如何協助地方政府防疫外，疫苗的進度也是重要的主題之一。（圖／翻攝蔡英文總統臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 23:07:13｜2021-05-27 23:07:46

15萬劑首批莫德納疫苗即將來台，據悉將由華航承運，今（27）晚已經從盧森堡起飛經杜拜，約在28日傍晚運抵台灣。對此，總統蔡英文也發文感謝衛福部長陳時中「無論挑戰有多麼大，他總是一肩扛了下來，沒有抱怨，更不曾退縮」。

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總統蔡英文晚間指出，政府持續努力推進，但為了讓一切上軌道，這些都必須低調謹慎進行，「一批15萬劑的Moderna疫苗已經上飛機了，預計明天下午就會抵達。這是現在台灣需要的好消息」。

蔡英文也表示，這段時間她時常和陳時中通電話，也時常碰面，每次討論除了聚焦在怎麼整備醫療資源，如何協助地方政府防疫外，疫苗的進度也是重要的主題之一。

▲WHO批准緊急授權疫苗比較（圖／NOWnews自製圖）
▲WHO批准緊急授權疫苗比較（圖／NOWnews自製圖）
蔡英文說，過程中有許多人低調參與、付出，我無法一一列。但她要再次感謝擔任指揮官的阿中部長「這一年多來，他帶領指揮中心的夥伴們辛苦打拚，無論挑戰有多麼大，他總是一肩扛了下來，沒有抱怨，更不曾退縮」。

▲針對莫德納疫苗即將來台，總統蔡英文也發文感謝陳時中。（圖／翻攝蔡英文總統臉書）
▲針對莫德納疫苗即將來台，總統蔡英文發文感謝陳時中。（圖／翻攝蔡英文總統臉書）
最後蔡英文也表明「除了指揮中心的防疫業務外，在國際外交、國防戰備、國家安全等事務上，現在都全力在協助、配合台灣的防疫，我也親自督軍，確保一切支援無虞」。她也呼籲「防疫是一場長期的戰爭，每一個台灣人都在堅持著。只要我們團結防疫，不分黨派，我們一定可以打贏這一仗」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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