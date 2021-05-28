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日本政府擬給台灣疫苗？指揮中心：期待有好的發展

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明全國防疫會議共識。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明全國防疫會議共識。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-28 10:01:52

針對傳出日本政府擬提供供應英國藥廠阿斯特捷利康製的疫苗（即AZ疫苗）給台灣，中央流行疫情指揮中心今（28）日上午召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥在會後表示，各國對台灣疫苗需求，友好國家都會持續關注台灣狀況，「我們就期待有好的發展」。

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日本產經新聞報導，日本政府及執政黨自由民主黨相關人士透露，日本政府考慮透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），提供AZ疫苗給台灣，將在詢問台灣政府需要多少疫苗數量及提供疫苗時期之後，再訂出詳細供應計畫。

對此，陳宗彥今日被問到這個問題也表示，各國對台灣疫苗需求，友好國家都會持續關注台灣狀況，「我們就期待有好的發展」。不過，他也強調，疫苗及醫藥品進口，各國要有法定程序，採購疫苗也是一樣必須非常謹慎，這還包括疫苗的運送保存，每個環節都要非常謹慎，這不是一般物品，跟一般物品採購有非常大不同。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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