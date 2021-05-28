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確診足跡資訊公布混亂　指揮中心說明個案資料發布原則

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明確診個案資料發布原則。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明確診個案資料發布原則。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-28 10:42:09

針對國內新冠肺炎確診者足跡公布原則，目前已授權地方公布，但到底哪些可以公開？哪些不能公開？中央流行疫情指揮中心今（28）日在全國防疫會議再次向地方政府說明，副指揮官陳宗彥在會後記者會表示，個資原則都不公開，目前確診者年齡及地點也僅公布年齡區間及地點區域，若是隱私或個人處所原則不公開，而開放場所部分，有實施實聯制、可掌握接觸對象也可不公開，若無法掌握就會採取公開原則。

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陳宗彥說明，確診個案資料發布原則，雖然已授權地方公布，但有些地方政府還是不太清楚，因此今日開會再次向他們說明發布原則，基本上分兩部分，在個資部分原則不公開，即便公開年齡及居住地點，也只布年齡級距區間，居住地點也只公布到區域。

對於接觸者類型，他表示也只公布到同住家人等，任職單位原則也是不公開，若要公開，不論公部門及民營機構公開前都要先溝通。在活動場所部分，若是隱私場所、個人處所原則不公開，大眾運輸系統原則是公開。

至於開放場所部門，陳宗彥指出，若有實施實聯制，而且可以確診掌握接觸對象，也可不公開，若不能掌握就會採取公開原則。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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