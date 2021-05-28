日媒：日本考慮提供AZ疫苗給台灣　盼最快下月實施

台灣有立委昨天(27日)透露，日本將有媒體發布日方考慮提供台灣疫苗的相關訊息出現，而今天(28日)包含《產經新聞》、《每日新聞》等日媒就出現相關報導，指日本政府正考慮支援台灣疫苗，牌子可能是阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)，希望最快下個月能提供。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-28 06:47:37｜2021-05-28 06:49:52
日本《每日新聞》28日凌晨報導，日本政府先前與AZ簽署1.2億劑的供給合約，也已批准其中9000萬劑在國內生產，但因先前歐洲傳出多起接種後血栓的事件，日本尚未將AZ疫苗列入公費接種使用對象，正在尋找活用這批疫苗的方法，並開始考慮要提供部分AZ疫苗給台灣，以及研擬具體方案。
不過報導也指出，由於與阿斯特捷利康的供應合約中，包含了日本政府會承擔接種後的健康損害賠償部分，因此若後續真的提供給台灣，責任劃分也是課題之一；而台灣近期為了疫苗採購頻頻與中國齟齬，也希望藉由日本提供疫苗與中國對抗。
另一方面，日媒《產經新聞》也在28日的報導提到，多位日本政府與自民黨的關係人士證實，日本當局正考慮，在不影響日本民眾接種的狀況下，提供一部分AZ疫苗給台灣，這是因為台日過去曾多次於大規模災害下互助合作，包括2011年東日本大地震、2016年南台灣地震、2018年花蓮地震等，還有去年4月日本疫情升溫導致口罩短缺時，台灣也曾捐助口罩，所以現在日本政府也認為有必要支援台灣。
報導聲稱，日本政府計畫透過COVAX平台向台灣提供疫苗，也將在聽取有關方面的意見後做進一步討論，希望最早下個月就能對台提供疫苗。
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