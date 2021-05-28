日媒：日本考慮提供AZ疫苗給台灣　盼最快下月實施

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日本《每日新聞》28日凌晨報導，日本政府先前與AZ簽署1.2億劑的供給合約，也已批准其中9000萬劑在國內生產，但因先前歐洲傳出多起接種後血栓的事件，日本尚未將AZ疫苗列入公費接種使用對象，正在尋找活用這批疫苗的方法，並開始考慮要提供部分AZ疫苗給台灣，以及研擬具體方案。

▲日本《每日新聞》報導日本政府正考慮提供台灣部分AZ疫苗一事。（圖／翻攝自《每日新聞》官網）

另一方面，日媒《產經新聞》也在28日的報導提到，多位日本政府與自民黨的關係人士證實，日本當局正考慮，在不影響日本民眾接種的狀況下，提供一部分AZ疫苗給台灣，這是因為台日過去曾多次於大規模災害下互助合作，包括2011年東日本大地震、2016年南台灣地震、2018年花蓮地震等，還有去年4月日本疫情升溫導致口罩短缺時，台灣也曾捐助口罩，所以現在日本政府也認為有必要支援台灣。