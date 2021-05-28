德議員提新疆人權 中外長反諷：你知道種族滅絕是怎樣的
▲有澳媒報導，中國近日於德國舉辦的一場會議中，面對當地官員有關新疆人權的提問，曾反嗆德國才應該知道什麼是種族滅絕。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
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▲有澳媒報導，中國近日於德國舉辦的一場會議中，面對當地官員有關新疆人權的提問，曾反嗆德國才應該知道什麼是種族滅絕。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-28 08:42:10
中國近年揚棄鄧小平時期的韜光養晦路線，在外交上頻頻以「戰狼」姿態出征，近日在一場會議上，中國外交部長王毅面對德國籍的歐洲議會議員，提問有關新疆人權議題時，竟回應「你知道種族滅絕是什麼樣子」，讓對方十分不滿，直言大屠殺這類的史實不應被用於外交上的言論以獲益。
根據《雪梨晨鋒報》(The Sydney Morning Herald)等外媒報導，英國、加拿大和歐盟3月時宣布對中國官員實施制裁，原因是北京對新疆維吾爾族實施種族滅絕，引發北京強烈不滿，立即採取反制措施，原本有望簽署的歐中投資協定也因此凍結。日前在德國舉行的慕尼黑安全會議網路研討會上，王毅曾說對歐盟的制裁行為感到震驚，聲稱這損害了中國的民族尊嚴，「令中國人民想起歐洲帝國主義曾經無端霸凌我們的日子」。
而當歐洲議會對中關係代表團團長、來自德國的議員包瑞翰(Reinhard Bütikofer)，指控北京對新彊維吾爾族進行打壓時，王毅立刻反駁道，中國沒有強迫誰勞動，新疆也沒有什麼集中營，並加碼反嗆包瑞翰：「我們的歐洲朋友應該知道什麼才是種族滅絕。」
報導指出，王毅此言明顯是指納粹德國在第二次世界大戰期間，屠殺逾600萬猶太人的歷史。包瑞翰事後向《雪梨晨鋒報》和《世紀報》(The Age)表示：「正是由於我們不幸的歷史，我們才在堅持人權和法治的基礎上，建立了民主國家和歐洲聯盟。對我們來說，這是歷史性的義務。」 ▲包瑞翰是德國綠黨著名的政治家，也是先前歐盟宣布對中國進行制裁時，遭北京反制的歐洲議員之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
包瑞翰也質疑，如果中國沒有什麼可隱瞞的，為何不敢開放並允許外界進行全面的獨立調查，這是即使中國採取侵略性的戰狼外交也無法掩蓋的事實。