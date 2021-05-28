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因為人體內佔有 70％的水，各個器官都需仰賴水分的補給以維持基本運作，如果身體缺水的話，各個器官都會出現一些小毛病，像是身體一直有疲倦感，很可能是因爲缺水導致血液循環不佳，當血液送不到大腦時，就會產生疲憊，長期下來就會對記憶造成影響。
所以足夠的水分才能維持體內循環，達到排除體內廢物的作用。但大家都知道喝水有助維持身體健康，可是又因為水不比手搖飲料來得好喝，往往選擇手搖飲料來攝取水分，雖然補足了水分，但也額外攝取多餘的熱量及糖分，進而帶給身體更大的負擔。
增加喝水量可靠5食材幫助
1. 薄荷葉
直接將新鮮的薄荷葉加入水中即可。不僅喝起來有清涼感，薄荷葉還能讓促進腸胃蠕動。日本食療養生專家石川瑞惠博士，與知名營養管理師岩崎啓子所著的《撫慰身心、恢復健康的100道特效食譜：日本醫學博士石川瑞惠親身實踐！改善體質，擺脫小病痛！》一書中，也提到將薄荷葉、檸檬汁、蜂蜜加上熱水飲用，對喉嚨痛有助緩解。
2. 檸檬汁
因為檸檬含有多量的維生素 C，可增加腸道好菌，幫助排便，外加檸檬酸有助提高人體對鈣的吸收力，進而達到保存骨質的作用。日本曾有實驗，在年齡平均 36 ~ 59 歲的婦女進行，每天早、中、晚各喝 150 毫升的檸檬汁，持續喝 3 個月，發現有 8 成的受試者骨密度有上升。
3. 小黃瓜
因小黃瓜含有葉酸、維生素 C、維生素 K，還有鈣、鎂、鉀等礦物質，不僅可以補充人水分，更有養顏美容、抗身體發炎的作用。
4. 蜂蜜
自古以來蜂蜜就一直被認為是良藥，通常用來治療消化不良、便祕、脾胃虛弱、肺燥乾咳等問題。因含有寡糖，能促進益菌的繁殖，有整腸、提高免疫力，並且也富含類黃酮素、黃酮醇與黃烷醇等營養素，帶有抗氧化的作用。但也要記得蜂蜜也是糖，最好不要當成一整天的水分攝取來源，否則仍然會攝取過多的熱量，按照世界衛生組織 (WHO）所建議的每日精製糖攝取量應小於總熱量的 5% 來計算，女性每日蜂蜜量約為 1 湯匙，男性則為 1 ～ 1.5 湯匙。
5. 話梅
在夏天若要預防中暑、去除體內濕氣的話，中醫師吳明珠就建議，可用一顆話梅丟入溫水裡，讓酸甜味慢慢釋出，可達到補水、解熱的效果。
參考來源：
Open Journal of Preventive Medicine – Effects of Lemon Beverages on Bone Metabolism and Bone Mineral Density in Postmenopausal Women: A Double-Blind, Controlled Intervention Study with Ca-Supplemented and Unsupplemented Lemon Beverages
國泰醫訊 – 你也瘋蜜嗎？
文 / 彭幸茹 圖 / 何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家辦公 / 起床喝一杯檸檬水抗疲勞！水+5種食物有助掃除身體廢物