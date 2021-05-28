名家論壇》黃創夏／請問拜登：共軍犯台，美軍會來？

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酈英傑真的是台灣人的「好朋友」，只有「好朋友」會打開天窗說亮話：反正已經任期屆滿，這段日子在台灣奉為上賓，也著實風風光光了，正因為和台灣感情如此深厚，所以才如此地直話直說，明明白白告訴台灣人，至少到目前為止，拜登要釋出的那八千萬劑疫苗，並沒有特別考慮到台灣這一個又乖、又溫馴、還常常主動投懷送抱的小朋友！
台灣真的很乖、很溫馴啦！
而且真的會主動投懷送抱，「王昭君」（台積電）就乖乖地送到很多荒漠的大地（亞利桑那），面對酈英傑的高高在上，到現在也不敢回嘴一句：「美國的晶片缺口數量，在全世界也不是最高、最迫切！」
台灣身為半導體供應鏈最重要的核心國家，竟讓南韓文在寅拿著台灣人民很不喜歡的三星當籌碼，跑去和拜登玩「晶片換疫苗」的交易。
更讓台灣人民感到傷感的是，原來台灣海峽的重要性，拜登、布林肯、奧斯汀‧‧‧都是隨口胡謅，他們口口聲聲說「失去了台海，就會失去了印太」，但是，拜登願意優先讓南韓55萬軍隊有疫苗，捍衛台海的中華民國國軍，對疫苗還是只有望眼欲穿，拜登一點都不擔心要是疫情擴大，恐會影響台海防衛？
請問拜登：你的這些言行，能讓台灣人相信若是習近平越來越狂暴、失去理性而武力犯台之時，難道你也要看看台灣的「陣亡數」是高還是低？才要決定美軍要不要出動嗎？
這些局面，真的很傷害台灣人民的情感，夾在兩大強權當中，一個要台灣人的命，另一個要台灣人的錢，利害權衡，絕大多數的台灣人都必然選擇靠向「要錢」的那一方，畢竟錢再賺就有，命只有一條。
可是，就算是「看門狗」生病了，總是要給點針、給點藥吧？
哪有像酈英傑和拜登這樣不聞不問，把「看門狗」當成「流浪狗」？
酈英傑的大實話，幾乎是公開告訴在習近平，台灣這條看門狗，習大大要是動作太快想吃香肉，只要不要太血腥，拜登可能也不是那麼地在乎！
更傷台灣人感情的是，自稱最愛台灣的民進黨，其實骨氣和國民黨一模一樣：缺鈣！
過去的國民黨面對中國，先天就腳軟，軍備不敢整備、漢光演習不敢實彈只用罐頭音樂、中科院花心血研發了那麼多飛彈，只是證明可以做到，卻不敢量產用來防衛台灣。
沒想到民進黨也是一樣，面對美國老大哥，也是還沒見到面就先跪下來了，還只會乖乖等在角落裡，期待著哪一天可能會有拜登關愛的眼神投射，像極了一個等待君主臨幸的卑微小宮女！
此時此刻，很多人都突然懷念起了李登輝，這個敢穿著睡衣和拖鞋向美國抗議的總統，在他的身上，才能看到一個國家領航者的智慧和勇氣，以及對外交動作的成熟與拿捏。
李登輝曾被稱為是「一個半黨主席」，是國民黨和民進黨的共同領袖，可惜，國民黨和民進黨，都沒有任何人繼承到他這樣的風骨！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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