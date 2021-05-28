不願在晶片上依賴別人　美國要擴建半導體產能

疫情讓世界更加看見台灣，特別是在全球半導體供應鏈的地位，但也引起部分國家的危機意識，希望逐步擺脫對國外生產晶片的依賴。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)27日接受外媒訪問時，說美國打算投注更多資金在基礎建設、半導體產業上，讓美國不致於要仰賴特定的公司或國家。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-28 09:19:41
根據《彭博社》報導，雷蒙多週四接受採訪時，說美國總統拜登(Joe Biden)的支出計劃，重點在於提高美國於全球舞台的競爭力，尤其是與中國競爭的部分，所以必須快速的、專注於美國國內的投資，用以改善美國的教育體系、基礎設施以及製造業。
雷蒙多也透露，參議院通過預計將通過一項旨在增強美國經濟競爭力、對抗中國崛起的法案，作為該法案的一部分，美國將投入超過1000億美元(折合新台幣約2.7兆)的預算，用於研究和開發，並撥出520億美元(折合新台幣約1.4兆)來促進國內半導體製造。
報導提到，雖然美中2個全球最大的經濟體在2020年達成了部分貿易協議，但因為一些問題，雙方仍在互相加徵關稅，而中國也沒有履行協議中提出的購買承諾；過去一年多，美中關係在許多方面都呈現惡化趨勢，包含新疆強迫勞動、台灣、香港議題，以及海上主權的糾紛。
雷蒙多還說，美國並無意在國防方面放慢腳步，也一直在添加須防範的外企到所謂的實體名單裡，要求美國供應商出售其產品或技術給清單上的公司時，須事先獲得美國政府的許可，強調美國政府會盡一切所能，保護美國的產業利益。