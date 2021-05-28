COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

不願在晶片上依賴別人　美國要擴建半導體產能

▲美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)27日接受外媒訪問時，說美國打算投注更多資金在基礎建設、半導體產業上，以便美國保有足夠的競爭力，特別是對中國的部分。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)27日接受外媒訪問時，說美國打算投注更多資金在基礎建設、半導體產業上，以便美國保有足夠的競爭力，特別是對中國的部分。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-28 09:19:41

疫情讓世界更加看見台灣，特別是在全球半導體供應鏈的地位，但也引起部分國家的危機意識，希望逐步擺脫對國外生產晶片的依賴。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)27日接受外媒訪問時，說美國打算投注更多資金在基礎建設、半導體產業上，讓美國不致於要仰賴特定的公司或國家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《彭博社》報導，雷蒙多週四接受採訪時，說美國總統拜登(Joe Biden)的支出計劃，重點在於提高美國於全球舞台的競爭力，尤其是與中國競爭的部分，所以必須快速的、專注於美國國內的投資，用以改善美國的教育體系、基礎設施以及製造業。

雷蒙多也透露，參議院通過預計將通過一項旨在增強美國經濟競爭力、對抗中國崛起的法案，作為該法案的一部分，美國將投入超過1000億美元(折合新台幣約2.7兆)的預算，用於研究和開發，並撥出520億美元(折合新台幣約1.4兆)來促進國內半導體製造。

報導提到，雖然美中2個全球最大的經濟體在2020年達成了部分貿易協議，但因為一些問題，雙方仍在互相加徵關稅，而中國也沒有履行協議中提出的購買承諾；過去一年多，美中關係在許多方面都呈現惡化趨勢，包含新疆強迫勞動、台灣、香港議題，以及海上主權的糾紛。

雷蒙多還說，美國並無意在國防方面放慢腳步，也一直在添加須防範的外企到所謂的實體名單裡，要求美國供應商出售其產品或技術給清單上的公司時，須事先獲得美國政府的許可，強調美國政府會盡一切所能，保護美國的產業利益。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.51%30.49%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
48.75%51.25%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.25%25.75%
2021-05-24-2021-05-27
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀