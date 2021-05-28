巴西疫情真相調查會控訴　政府阻礙疫苗接種進度

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疫情大流行在巴西造成超過45萬人死亡，參議院設立2019冠狀病毒疾病真相調查委員會，目的是調查疫情下政府行動是否有行政失當及失職。
柯瓦斯（Dimas Covas）在聽證會說，布坦坦研究所在2020年7月30日向衛生部首次提出在2020年最後1季供應6000萬劑疫苗的提議，當時衛生部沒有正面反應。
2020年8月，布坦坦研究所向衛生部再次提出供應疫苗的提議，並要求聯邦政府資助疫苗臨床試驗和興建一座COVID-19疫苗工廠，但衛生部拒絕提供任何金援。
2020年10月20日，當時的衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）與各州長會議後宣布，有意購買4600萬劑CoronaVac，但隔日巴西總統波索納洛（JairBolsonaro）即推翻帕祖耶洛的話，下令取消帕祖耶洛宣布購買中國疫苗的意願書，並說他「絕對不會買中國疫苗」。
上週帕祖耶洛出席國會疫情真調會聽證會，否認波索納洛的言論干預購買疫苗。但去年10月帕祖耶洛在網路上傳一支影片說他與波索納洛的關係「再簡單不過」，就是「一個下命令，另一個遵從命令。」
柯瓦斯指出，聯邦政府在談判中施加的困難造成巴西疫苗接種延後，衛生部直到2021年1月才與布坦坦研究所簽署購買4500萬劑疫苗的合約，2個月後再追加5500萬劑疫苗，總計1億劑疫苗。
柯瓦斯說：「若非與衛生部簽訂合約的障礙，巴西可能是世界上第一個開始接種COVID-19疫苗的國家。」
柯瓦斯指出，目前全世界對疫苗的需求非常高，衛生部直到最後一刻才簽署合約，卻因來自中國的進口原物料短缺，影響巴西當地的疫苗生產時程。
根據柯瓦斯，巴西政府對中國的矛盾態度，可能導致北京政府在批准出口活性藥物成分給巴西的問題上刁難巴西；駐巴西中國大使也指稱：「波索納洛與其他政府官員的發言有損兩國關係。」
因活性藥物成分告罄，布坦坦研究所從5月14日起暫停生產CoronaVac，25日接獲3000公升進口中國原物料後，今天恢復生產，預計14天後陸續交付500萬劑疫苗給衛生部。
自今年1月17日以來，巴西已有約4400萬人接種第1劑疫苗，2000萬人接種第2劑疫苗，其中約7成使用CoronaVac，其他使用牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）AZ疫苗和美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech研發的疫苗。（編輯：林憬屏）1100528