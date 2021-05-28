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外購疫苗加碼！綠委曝505萬劑莫德納疫苗6月將全抵台　

▲陳明文曝光台灣買到505萬劑莫德納疫苗，比陳時中日前公布的數量還多300萬劑，黨政高層也證實這個說法（圖/翻攝陳明文臉書）
▲陳明文曝光台灣買到505萬劑莫德納疫苗，比陳時中日前公布的數量還多300萬劑，黨政高層也證實這個說法（圖/翻攝陳明文臉書）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-28 09:42:29｜2021-05-28 09:44:24

新冠肺炎本土疫情嚴峻，讓我國外購疫苗取得進度必須加快速度，繼今（28）日將自歐洲抵達的15萬劑莫德納（Moderna）疫苗，英系領導人、民進黨立委陳明文昨（27）晚也在臉書發文透露，「根據可靠消息，這一次政府總共訂購了505萬劑莫德納疫苗，剩餘的部分也會在今年6月分批(2至3批)陸續運抵台。」

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由於先前防疫指揮官陳時中透露六月將有200萬劑莫德納疫苗抵台，陳明文在臉書稱有505萬劑，為何多出300萬劑，對此說法，黨政高層也證實，這週台灣官方積極向美方爭取疫苗，莫德納疫苗購買數量可望達到505萬劑，除了今天抵台的15萬劑，其他預計六月份分成2~3批全部抵台，此外，透過COVAX管道，我方應會再六月間會再取得40萬劑其他品牌的外援疫苗。

另據透露，總統蔡英文親自下令，要盡可能加速國產疫苗上市時間，尤其採莫德納技術的高端疫苗已進入雙解盲階段，已經開始量產，醫界對此劑疫苗評價相當高，甚有醫護人員因參加人體實驗，此波疫情有親友染疫，自己卻沒事個案，衛福部已接獲指令，要盡量加速相關程序，高端上市場時間可能會加快。

日媒今報導，指日本政府考慮將手中破億劑的AZ疫苗，提供部分支援台灣，我方已下訂千萬劑，但至今僅取得70萬劑，黨政高層也說，日方是主動願提供，感謝日方盛情，但疫苗施打，大約一天僅20、30萬量能，且保存期限考量，也都是要研議的問題。

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