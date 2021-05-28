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COVID- 19疫情身心影響　精神科醫師提7項因應策略

COVID- 19疫情身心影響　精神科醫師提7項因應策略
COVID- 19疫情身心影響　精神科醫師提7項因應策略

健康醫療網

2021-05-28 10:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】COVID-19從去年2019年12月爆發至今，全球面臨了非常嚴峻的一個疫情考驗，但台灣因為處理迅速，有效地減少了大流行的風險。但是好景不常， 卻在今年五月COVID-19疫情突然再次升溫，造成人們第二度的恐懼與驁慌。第二次的爆發，來得又急又快速， 病毒的傳染瞬間進到了社區， 進到了校園， 進到了家庭……讓人們出現比去年更大的恐懼與害怕，短短幾個星期，死亡人數標高，讓人們更不知所措，造成全台灣人民更大的身心衝擊，這個衝擊已經不只是身體被感染，被隔離，被送進負壓加護病房……這個衝擊造成的心理壓力遠勝於去年的恐懼與無望，因為我們要面對的是這些看不見的病毒，防不勝防的病毒，以及這種極快速傳播的病毒，這已經不再是我們傾全力防堵能夠解決的問題了！

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疫情衝擊心理　所有人都需要專業協助與關心

面對疫情，正確的感染管控措施是絕對必要的，在同時面對嚴峻的疫情下，不管是確診者或疑似確診者，或其親人或朋友，甚至治療者……大家的心理層面都會出現非常大的衝擊。從被隔離者的污名化，罪惡感，工作學業影響，家庭影響，經濟影響，甚至造成家人，親人，朋友的衝突，亦或是面對病重後的死亡與失落，種種心理層面的問題，都極需要專業人員的協助與關心。

精神科醫師提7項因應策略

面對疫情期間的身心壓力， 我們建議民眾

1.最好能夠遵從政府及專家的防疫措施，這病毒已經不再是去年一無所知的病毒，科學的研究以及一年多來全世界的研究數據， 已經告訴我們如何去防範及應對処理這個病毒，所以我們絕對要有信心去相信科學與專業。切勿傳遞錯誤的訊息，散發恐怖的資訊。

2.同時要給予周遭親人同事朋友， 不管是確診者或疑似確診者， 更多的同理心與支持，而不是互相懷疑與指責

3.正向思考可以減少憂鬱與焦慮。 比如運用轉念的思考讓孩子更了解真正上學的重要性，及與同學相處的可貴

4.一定要維持正常的作息，足夠的營養與運動。 更重要的是充足的睡眠，才能有足夠的免疫力對付多變的病毒。 千萬不要因為停課或在家上班而延後睡眠也延後起床時間， 生活作息大亂。

5.此外充足的睡眠及正常的作息更能夠減少焦慮及憂鬱的產生。

6.減低焦慮或憂鬱心情，可以適度地減少觀看COVID-19相關重複新聞報導。轉而做一些平常比較喜歡的事情， 比如聽一些好聽的音樂， 或者是看一本喜歡的書籍， 甚至在家做瑜伽也有適度的運動效果，同時亦可減緩焦慮憂鬱情緒。

7.如果發現心情出現較大波動，如焦慮，恐慌，心悸，同時也出現失眠等等症狀，且一週超過三天以上的失眠，則建議應該尋求精神科，身心科，或心理師的專業協助。 

希望大家能夠維持最好的身心狀況，一起共同面對COVID-19的挑戰 ! 

（文章授權提供／林口長庚醫院精神部部主任黃玉書醫師）



資料來源：健康醫療網 COVID- 19疫情身心影響　精神科醫師提7項因應策略

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