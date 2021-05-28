誰擋台灣買BNT疫苗？謝志偉：一切盡在不言「中」

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到2021年1月7日，雙方互相確認（按：中英文）略作調整後之新聞稿，1月8日BNT回覆對台灣的新聞稿沒意見，但僅過了四、五個小時之後，BNT卻傳來以下的訊息：「強烈建議調整中文版新聞稿之『我國』二字」，衛福部為了儘快取得疫苗，一天之內即應要求調整新聞稿，將中文版新聞稿內之「我國」改為「台灣」並傳知對方。等到1月15日，BNT來函「因重新評估全球疫苗供應量及調整時程，簽約時間將延後數週」，此約至今未簽。





謝志偉指出，自己的身分對此過程不宜作任何評論，也不責怪BNT，也不能怪德國政府，相反地，他們有展現善意。因此，請別與台灣晶片聯想，是兩碼事。





謝志偉說，請民眾想想看，去年八月，全球，包括全德，還受困於新冠武肺病毒慘烈肆虐，台灣猶被國際讚揚兼羨慕彷如人間天堂之際，政府已在作採購疫苗之努力，這不算是「超前部署」？懇請大家各依良心與良知自己判斷。





謝志偉表示，政府防疫有無缺失，可以、應該討論、指責甚至鞭撻，我無意見。但呼籲民眾「和台灣人同島一命，莫和中共同聲一氣。」



