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誰擋台灣買BNT疫苗？謝志偉：一切盡在不言「中」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（27）日還原和BNT原廠接洽過程，原本合約都已經簽訂，但由於新聞稿中的「我國」用詞，造成變數。對此，我駐德大使台北代表處代表謝志偉在臉書證實，陳時中的言論，表示「是誰在擋台灣買疫苗？一切盡在不言『中』！」圖為打疫苗示意圖，非當事照片。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.21）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（27）日還原和BNT原廠接洽過程，原本合約都已經簽訂，但由於新聞稿中的「我國」用詞，造成變數。對此，我駐德大使台北代表處代表謝志偉在臉書證實，陳時中的言論，表示「是誰在擋台灣買疫苗？一切盡在不言『中』！」圖為打疫苗示意圖，非當事照片。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.21）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-28 09:56:21

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（27）日還原和BNT原廠接洽過程，原本合約都已經簽訂，但由於新聞稿中的「我國」用詞，造成變數，即便當下改成台灣，最後也不了了之。對此，我駐德大使台北代表處代表謝志偉在臉書證實，陳時中的言論，表示「是誰在擋台灣買疫苗？一切盡在不言『中』！」

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謝志偉說，陳時中部長第一次詳細說明了向德國BNT疫苗採購時的辛酸，顧及目前謠言、假訊息滿天飛，為免「信者恆信，不信者恆不信」，自己以台灣駐德代表的身分在此證實「陳部長對此所言，句句為真。」

謝志偉還原過程，2020年8月20日，台灣衛福部和德國BNT原廠開始洽談，11月11日經過將近三個月的來來回回，衛福部跟BNT進行視訊會議，12月31日合約內容拍板，由BNT提出最終合約版本傳予衛福部。

到2021年1月7日，雙方互相確認（按：中英文）略作調整後之新聞稿，1月8日BNT回覆對台灣的新聞稿沒意見，但僅過了四、五個小時之後，BNT卻傳來以下的訊息：「強烈建議調整中文版新聞稿之『我國』二字」，衛福部為了儘快取得疫苗，一天之內即應要求調整新聞稿，將中文版新聞稿內之「我國」改為「台灣」並傳知對方。等到1月15日，BNT來函「因重新評估全球疫苗供應量及調整時程，簽約時間將延後數週」，此約至今未簽。

謝志偉指出，自己的身分對此過程不宜作任何評論，也不責怪BNT，也不能怪德國政府，相反地，他們有展現善意。因此，請別與台灣晶片聯想，是兩碼事。

謝志偉說，請民眾想想看，去年八月，全球，包括全德，還受困於新冠武肺病毒慘烈肆虐，台灣猶被國際讚揚兼羨慕彷如人間天堂之際，政府已在作採購疫苗之努力，這不算是「超前部署」？懇請大家各依良心與良知自己判斷。

謝志偉表示，政府防疫有無缺失，可以、應該討論、指責甚至鞭撻，我無意見。但呼籲民眾「和台灣人同島一命，莫和中共同聲一氣。」

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