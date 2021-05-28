每天確診都破300人！專家曝背後藏「3警訊」：真的別鬆懈

本土疫情持續延燒，從5月15日開始至今，台灣每天本土確診個案都超過百例，目前全國三級防疫警戒也延長至6月14日，疫情到底何時趨緩無人知曉。對此，毒物專家招名威就在臉書表示，台灣的確診數字現在一直持續在三、四百人的上下，這背後代表了三個警訊。





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▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

× ▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

第一、確診熱區極大機率有破口，像是最近公布的確診個案足跡80%集中在傳統市場，包括三峽公有零售市場、三重區綜合體育館戶外園區、瑞億市場、玫瑰公園、中和勝利市場、華新街市場、下庄公有零售市場、智光黃昏市場、三重力行市場，而這些公共域足跡，是難以掌握特定對象的場域，再加上去傳統市場的人都屬年齡偏高的民眾，確診後都很容易引發重症，不得不小心。





第二、有很多黑數沒有被檢測出來，包含非法移工、八大行業等不願意通報的人，快篩量能有限，有很多人想篩，但當天號碼牌沒了，就只能回家。





第三、20%的無症狀感染者，不知道自己確診，工作生活依舊會在外頭走動，或是輕視不好好做防疫，並且少部分群聚問題，許多人踩著「室內五人，室外十人」的紅線在冒險，而不懂的自律。





▲毒物專家招名威表示，目前台灣確診個案每日破百例，背後藏有3大警訊。（示意圖／美聯社／達志影像）

× ▲毒物專家招名威表示，目前台灣確診個案每日破百例，背後藏有3大警訊。（示意圖／美聯社／達志影像）

招名威提到，雖然有些人認為趨勢趨緩了，但因為目前無法用確診數去掌握流行曲線，若用重症人數和重症率去看，才可能會真正發現，現有確診人數之外，還有一大部分確診是沒有被篩出。





招名威說，莫德納疫苗雖然即將抵台，不過優先給第一、第三類人員進行施打，這些人包括醫事人員，含醫事機構所有非醫事工作人員，高接觸風險工作者，國籍航空機組員、防疫車隊駕駛、港埠CIQS以外之第一線作業人員等等，要輪到一般民眾的大家還是要再等等，還不是鬆懈的時候，只能自律的在家防疫，耐心等候。（編輯：張嘉哲）



