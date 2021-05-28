啦啦隊女神超辣居家防疫照曝光　下半身失蹤秀性感大腿根

陳伊（虎牙）是人氣女團「伊梓帆」成員之一，也是中華職棒「Rakuten Girls」樂天女孩的團員，因為可愛的外表、火辣的身材，擁有許多粉絲追隨。因為最近台灣疫情升溫，政府呼籲民眾待在家沒事別出門，陳伊曬出居家防疫的生活照，她穿著小背心，上演下半身失蹤。

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陳伊在IG曬出一系列居家防疫生活的照片，照片中，她穿著長版寬鬆的白色背心，而寬大的袖口讓她的黑色內在美若隱若現，弓起腳時，露出性感的大腿根，臉上露出無辜的表情，非常性感。而居家系列照片裡，還有她逗著貓咪「虎牙」的可愛模樣；以及她躺在沙發上專注打遊戲的樣子。

▲▼陳伊曬出多張性感的居家防疫照。（圖／翻攝陳伊IG）

照片發布後，粉絲紛紛留言：「妳家好大喔！根本可以一直宅在家」、「妳家的貓咪真可愛」、「突然很想當貓」、「虎牙玩虎牙」。