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「＃TaiwanIsACountry」掀熱潮　美政要、名人紛響應

▲推特最近瘋傳「＃TaiwanIsACountry」, 美國許多名人紛紛推文響應。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）
▲推特最近瘋傳「＃TaiwanIsACountry」, 美國許多名人紛紛推文響應。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-28 10:51:20

參與好萊塢動作片《玩命關頭9》的影星約翰希南（John Cena）接受台灣媒體訪問時，表示台灣將會是第一個看到該片的「國家」，遭到中國網友圍剿出征。約翰希南25日時在微博發影片向中國道歉，引起熱烈討論。不過有別於微博上怒氣衝天，推特則是有網友建立新話題標籤「＃TaiwanIsACountry（台灣是一個國家）」，獲得許多美國名人以及議員響應。

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美國眾議院議員匡希恆（John Curtis）在推特發文表示「＃TaiwanIsACountry」還用表情符號放了台美兩國國旗握手的圖示。

▲美國眾議院議員匡希恆響應活動。（圖／翻攝自推特）
▲美國眾議院議員匡希恆響應活動。（圖／翻攝自推特）
 

海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創始人巴斯（Kyle Bass）表示，約翰希南向中國道歉，世界又看到好萊塢為了利益而出賣民主價值，文末再多標註「＃民主價值瀕危中」的標籤。

▲海曼資本管理公司創始人巴斯還加上了「＃民主價值瀕危中」的標籤。（圖／翻攝自推特）
▲海曼資本管理公司創始人巴斯還加上了「＃民主價值瀕危中」的標籤。（圖／翻攝自推特）
 

美國《洛杉磯時報》政治評論專欄作家戈堡（Jonah Goldberg）也在推特上響應活動，並且表示「自己並不是喜歡在推特上帶動風潮的人，但我覺得如果我們讓它成為趨勢，因為，你知道的，台灣就是一個國家」，戈堡還將這則推文置頂。而美國政治評論家班森（Guy Benson）也回覆戈堡的貼文，指出「確實，台灣是一個自由的國家，擁有民主選舉制度，而且沒有集中營！」

▲美國《洛杉磯時報》政治評論專欄作家戈堡以及政治評論家班森紛紛響應活動。（圖／翻攝自推特）
▲美國《洛杉磯時報》政治評論專欄作家戈堡以及政治評論家班森紛紛響應活動。（圖／翻攝自推特）
 

先前約翰希南因為在訪問中，表示台灣將會是第一個看到該片的「國家」，被中國網友截圖，狠罵約翰希南「不會說中文麻煩閉嘴」。約翰希南疑似是擔心會因此影響到《玩命關頭9》在中國的票房，日前在微博上發布影片道歉，全程使用中文還配上簡體字幕。曾是摔角選手的約翰希南是摔角聯盟WWE（World Wrestling Entertainment）的冠軍紀錄保持人，在中國也有不少粉絲。為了打進中國市場，約翰希南不但能說流利的中文，還取了「趙喜娜」的中文名字。

▲約翰希南先前在微博上用中文道歉。（圖／翻攝自約翰希南微博）
▲約翰希南先前在微博上用中文道歉。（圖／翻攝自約翰希南微博）
 

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