名家論壇》楊威利／以巴局勢惡化　鐵穹大戰火箭

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以巴衝突加劇，5月中旬巴勒斯坦哈瑪斯向以色列發射火箭，7天內狂射3000多枚火箭，此為以巴衝突史上最慘烈的情況。期間，世人也見證了以色列鐵穹飛彈系統攔截火箭的影片。











※以巴衝突與歷史地理因素。





首先要說明的是，中東以色列地區幾乎每十年就發生戰爭，例如1948年的建國戰爭、1956年運河爭奪戰、1967年六日戰爭、1973年贖罪日戰爭、1982年入侵黎巴嫩、2006、2008以及2012年入侵迦薩以及2021年5月的的火箭大戰；除了1990到2000年之間外，其他時間幾乎都發生戰爭。





歷次交戰中雖以色列都獲勝，但在贖罪日戰爭中卻遭受到奇襲；歷次交戰後以色列獲得約旦河西岸、迦薩走廊、西奈半島與戈蘭高地，西奈半島後續因大衛營協定採非軍事化後，以色列與埃及基本上是處於和平樣態。





戈蘭高地過往是敘利亞與以色列都要爭奪的地方，位處以色列東北邊又鄰近敘利亞與黎巴嫩，更麻煩的是離敘利亞首都大馬士革很近，以色列掌握戈蘭戈地，除可監控敘利亞動態外必要時也可以陸軍入侵。戈蘭高地附近的加利利海，其實這為淡水湖，也是以色列的重要飲用水源。這地方的佔有以色列相當看重，現況是敘黎兩國無力爭奪。





約旦河西岸有以色列屯墾區，美國承認約旦河西岸的以色列主權後，更加深了以巴之間的緊張情勢。加薩走廊的情況是，許多物資例如水、電、瓦斯、建物材料等都必須透過以色列輸入，2007年以色列封鎖加薩走廊時就曾經使用過這種方式，整體環境對巴勒斯坦相當不利。











※火箭與城鎮。





新聞報導指出，以色列遭到大量火箭彈襲擊，我們先來看是哪些地方遭到攻擊。以加薩走廊周邊地區來看，計有阿什克隆（Ashkelon）、阿什杜德（Ashdod）、亞內夫（Yavne）、蓋代拉（Gadera）、馬拉奇鎮（Kiryat Malachi）、迦特鎮（Kiryat Gat）、斯德洛特（Sderit）、貝爾謝巴（Beer Sheva）、內堤沃特（Netivot）與奧法基姆（Ofakim）等城鎮；這些城鎮因人口聚集等因素而越來越多，因地理因素鄰近而容易遭到巴勒斯坦的短程火箭襲擊。





射擊到以色列境內的除火箭彈外，另有迫擊砲與常規砲彈。火箭彈種類上，近年射向以色列境內的火箭相當多樣化，以射程遠近計有卡桑（Qaasm）1、2、3型火箭，格拉德（Grad）也就是BM21以及衛士一型、勝利五型（Fajr5）與開伯爾（Khaibar），一般來說射程低於20公里的被以色列歸類於短程火箭、20公里以上的被稱為長程火箭。





火箭雖然較飛彈便宜但還是需要資金研製，巴勒斯坦的經濟實力不足以因應大批火箭的生產，因此得由其他國家支援，最大國家為伊朗，利用黎巴嫩境內的友我派系民兵滲入，或是利用海運運輸達成。2014年以色列海軍就攔截過一艘開往加薩的軍火船。





這些火箭的用與不用端看巴勒斯坦的領導高層，整個巴勒斯坦內部組織相當多元：1964年5月，400多名巴勒斯坦和阿拉伯國家的代表，在耶路撒冷舉行巴勒斯坦人國民大會，成立巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization- PLO，巴解組織）。1987年12月，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（Islamic Resistance Movement- HAMAS，哈馬斯）成立。後續還有巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）成立。





一般談判區分成鷹派的武力派與談判的鴿派，強硬派通常會主張武力攻擊，強硬或妥協就可以讓對方容易操弄，況且巴勒斯坦人還分居加薩與西岸，這會讓整個巴勒斯坦較難採取一致立場。











※鐵穹飛彈與火箭。





首先要說明的是用鐵穹這種小飛彈去攔截火箭，成本絕對不划算，飛彈之所以準確是因為有導引系統與組件，因此較一般散射型的火箭成本來得貴，明知成本不划算以色列政府還要攔截，那就是政府決心問題。整個以色列空防系統還有愛國者飛彈、大衛彈弓與箭式飛彈系統。





除硬體外，民防方面也有相關的避難準則發放供民眾參考，手機內另有建置火箭預警APP系統，民眾可以在火箭發射來臨前的15秒到1分鐘內，依據火箭射程遠近而採取提早避難行為。





總的來說，用火箭攻擊襲擊城鎮的效果並不是很大，況且打擊到非軍事類的民生目標也容易被歸類成恐怖攻擊，但整個中東戰爭與以巴衝突史相當複雜，一般民眾在與名嘴在鐵穹大戰火箭這一議題熱度之後，通常也就不會理會以巴議題了。對這次衝突的大略印象，大概只剩下以色列提早預警各國媒體，用飛彈將加薩地區外媒大樓炸毀，影片按讚數很多的印象。











●作者：楊威利／資深軍事評論員





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